VIDEO. Violento vuelco en la Ruta 34 de un camión que transportaba carne hacia Rosario

El siniestro vial se registró la siesta de este miércoles entre las localidades de Pinto y Malbrán, en el departamento Aguirre.

Hoy 20:03

Un camión que transportaba carne desde el frigorífico de Forres Beltrán hacia la ciudad de Rosario volcó este miércoles alrededor de las 16.30, en un nuevo siniestro vial registrado sobre la Ruta 34, una arteria que presenta un notorio estado de deterioro.

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De acuerdo con las primeras informaciones, una mala maniobra habría provocado el vuelco del vehículo. El conductor, de apellido Hernández, de 53 años y oriundo de Rosario, se encuentra fuera de peligro, aunque fue asistido tras el incidente.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Pinto, que llevó adelante las tareas correspondientes para resguardar la zona y ordenar el tránsito.