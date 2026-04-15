Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la fecha 10

Los equipos santiagueños conocen quiénes impartirán justicia en sus compromisos del domingo por la Primera Nacional.
Se confirmó las autoridades arbitrales para la fecha 10 de la Primera Nacional, donde Mitre y Güemes tendrán acción el domingo 19.
Por un lado, Mitre recibirá a Ferro Carril Oeste desde las 15.00, con el siguiente equipo arbitral:
El Aurinegro buscará hacerse fuerte en casa en un duelo importante para sus aspiraciones en el campeonato. No atraviesa un buen momento y viene de empatar en condición de visitante.
En tanto, Güemes visitará a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 17.00, con estas autoridades:
El Gaucho tendrá una parada exigente en Salta, en un cruce clave para seguir sumando en la tabla. Necesita recuperarse de la caída ante San Martín de Tucumán.