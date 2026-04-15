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Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la fecha 10

Los equipos santiagueños conocen quiénes impartirán justicia en sus compromisos del domingo por la Primera Nacional.

Hoy 21:32

Se confirmó las autoridades arbitrales para la fecha 10 de la Primera Nacional, donde Mitre y Güemes tendrán acción el domingo 19.

Por un lado, Mitre recibirá a Ferro Carril Oeste desde las 15.00, con el siguiente equipo arbitral:

  • Árbitro: Fabrizio Llobet
  • Asistente 1: Emanuel Serale
  • Asistente 2: Danilo Viola
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

El Aurinegro buscará hacerse fuerte en casa en un duelo importante para sus aspiraciones en el campeonato. No atraviesa un buen momento y viene de empatar en condición de visitante.

En tanto, Güemes visitará a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 17.00, con estas autoridades:

  • Árbitro: Lucas Cavallero
  • Asistente 1: Mariano Viale
  • Asistente 2: Malvina Schiell
  • Cuarto árbitro: Ulises Gerónimo

El Gaucho tendrá una parada exigente en Salta, en un cruce clave para seguir sumando en la tabla. Necesita recuperarse de la caída ante San Martín de Tucumán.

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