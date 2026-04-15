El gobernador Elías Suárez participó junto a Ricardo Lorenzetti en la presentación de su libro en la UCSE

El mandatario santiagueño agradeció la invitación al evento.

Hoy 23:03

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó este miércoles en la presentación del libro “El liderazgo del caos”, del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, realizada en el Salón Auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la importancia del encuentro académico, al señalar que se trató de “una jornada enriquecedora” que permitió reflexionar sobre los desafíos de conducir instituciones en contextos marcados por la incertidumbre y los profundos cambios sociales, políticos y jurídicos de la actualidad.

En ese marco, Suárez agradeció la invitación del rector de la UCSE, Luis Lucena, y del decano Gabriel Ávila, así como también a las autoridades, estudiantes y profesionales que participaron de la actividad, a la que calificó como un “importante espacio de encuentro y pensamiento”.

Finalmente, el gobernador remarcó que este tipo de iniciativas “fortalecen el debate público” e invitan a repensar el rol del liderazgo en tiempos complejos, subrayando la necesidad de abordarlo “con responsabilidad, compromiso y visión de futuro”.