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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 21º
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La Liga Santiagueña programó la fecha 3 de inferiores del Apertura 2026

La jornada se jugará entre viernes, sábado y lunes con actividad en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal. Habrá partidos desde las primeras horas del día en distintas canchas de la provincia.

Hoy 22:49
Divisiones inferiores

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, que se disputará entre viernes, sábado y lunes con encuentros en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal.

Como es habitual, la jornada contará con partidos en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, comenzando desde las 08:00 y extendiéndose hasta el mediodía en la mayoría de los escenarios.

Zona A

Atlético Sanidad vs. Sarmiento
Sábado 18/04 – ATSA
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Mitre Negro vs. Unión de Beltrán
Sábado 18/04 – Predio Mitre
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Vélez vs. Defensores de Forres
Sábado 18/04 – Vélez
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Estudiantes Blanco vs. Villa Unión
Sábado 18/04 – Estudiantes
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Ind. Fernández vs. Güemes
Sábado 18/04 – Ind. Fernández
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Central Córdoba vs. Instituto Amarillo
Lunes 20/04 – Predio Central Córdoba
7ª: 14:00hs
8ª: 15:30hs
9ª: 17:00hs
10ª: 18:15hs

Zona B

Mitre Amarillo vs. Mitre
Viernes 17/04 – Predio Mitre
7ª: 14:00hs
8ª: 15:30hs
9ª: 17:00hs
10ª: 18:10hs

Estrella Roja vs. Estudiantes Azul
Sábado 18/04 – Estrella Roja
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Independiente de Beltrán vs. Instituto Rojo
Sábado 18/04 – Independiente de Beltrán
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Atlético Forres vs. Banfield
Sábado 18/04 – Atlético Forres
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Agua y Energía vs. Yanda FC
Sábado 18/04 – Agua y Energía
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Unión Santiago vs. Sportivo Fernández
Sábado 18/04 – UPCN
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs

Interzonal

Sarmiento vs. Central Argentino
Viernes 17/04 – Sarmiento
7ª: 17:30hs
8ª: 19:00hs
9ª: 20:30hs
10ª: 21:50hs

TEMAS Divisiones Inferiores Liga Santiagueña de Fútbol

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