La Liga Santiagueña programó la fecha 3 de inferiores del Apertura 2026

La jornada se jugará entre viernes, sábado y lunes con actividad en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal. Habrá partidos desde las primeras horas del día en distintas canchas de la provincia.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, que se disputará entre viernes, sábado y lunes con encuentros en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal.
Como es habitual, la jornada contará con partidos en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, comenzando desde las 08:00 y extendiéndose hasta el mediodía en la mayoría de los escenarios.
Atlético Sanidad vs. Sarmiento
Sábado 18/04 – ATSA
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Mitre Negro vs. Unión de Beltrán
Sábado 18/04 – Predio Mitre
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Vélez vs. Defensores de Forres
Sábado 18/04 – Vélez
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Estudiantes Blanco vs. Villa Unión
Sábado 18/04 – Estudiantes
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Ind. Fernández vs. Güemes
Sábado 18/04 – Ind. Fernández
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Central Córdoba vs. Instituto Amarillo
Lunes 20/04 – Predio Central Córdoba
7ª: 14:00hs
8ª: 15:30hs
9ª: 17:00hs
10ª: 18:15hs
Mitre Amarillo vs. Mitre
Viernes 17/04 – Predio Mitre
7ª: 14:00hs
8ª: 15:30hs
9ª: 17:00hs
10ª: 18:10hs
Estrella Roja vs. Estudiantes Azul
Sábado 18/04 – Estrella Roja
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Independiente de Beltrán vs. Instituto Rojo
Sábado 18/04 – Independiente de Beltrán
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Atlético Forres vs. Banfield
Sábado 18/04 – Atlético Forres
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Agua y Energía vs. Yanda FC
Sábado 18/04 – Agua y Energía
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Unión Santiago vs. Sportivo Fernández
Sábado 18/04 – UPCN
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Sarmiento vs. Central Argentino
Viernes 17/04 – Sarmiento
7ª: 17:30hs
8ª: 19:00hs
9ª: 20:30hs
10ª: 21:50hs