La Liga Santiagueña programó la fecha 3 de inferiores del Apertura 2026

La jornada se jugará entre viernes, sábado y lunes con actividad en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal. Habrá partidos desde las primeras horas del día en distintas canchas de la provincia.

Hoy 22:49

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de divisiones inferiores, que se disputará entre viernes, sábado y lunes con encuentros en las Zonas A y B, además de un cruce interzonal.

Como es habitual, la jornada contará con partidos en 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, comenzando desde las 08:00 y extendiéndose hasta el mediodía en la mayoría de los escenarios.

Zona A

Atlético Sanidad vs. Sarmiento

Sábado 18/04 – ATSA

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Mitre Negro vs. Unión de Beltrán

Sábado 18/04 – Predio Mitre

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Vélez vs. Defensores de Forres

Sábado 18/04 – Vélez

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Estudiantes Blanco vs. Villa Unión

Sábado 18/04 – Estudiantes

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Ind. Fernández vs. Güemes

Sábado 18/04 – Ind. Fernández

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Central Córdoba vs. Instituto Amarillo

Lunes 20/04 – Predio Central Córdoba

7ª: 14:00hs

8ª: 15:30hs

9ª: 17:00hs

10ª: 18:15hs

Zona B

Mitre Amarillo vs. Mitre

Viernes 17/04 – Predio Mitre

7ª: 14:00hs

8ª: 15:30hs

9ª: 17:00hs

10ª: 18:10hs

Estrella Roja vs. Estudiantes Azul

Sábado 18/04 – Estrella Roja

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Independiente de Beltrán vs. Instituto Rojo

Sábado 18/04 – Independiente de Beltrán

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Atlético Forres vs. Banfield

Sábado 18/04 – Atlético Forres

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Agua y Energía vs. Yanda FC

Sábado 18/04 – Agua y Energía

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Unión Santiago vs. Sportivo Fernández

Sábado 18/04 – UPCN

7ª: 08:00hs

8ª: 09:30hs

9ª: 10:50hs

10ª: 12:10hs

Interzonal

Sarmiento vs. Central Argentino

Viernes 17/04 – Sarmiento

7ª: 17:30hs

8ª: 19:00hs

9ª: 20:30hs

10ª: 21:50hs