En vivo: en la previa al Superclásico, River busca su primer triunfo en la Sudamericana ante Carabobo

El Millonario juega este miércoles en el Monumental por la segunda fecha del grupo con la necesidad de sumar para acomodarse en el grupo.

Hoy 22:49

Este miércoles, desde las 21.30, River Plate recibirá a Carabobo en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará su primera victoria en el certamen tras el empate en el debut, en un partido que contará con el arbitraje del peruano Kevin Ortega.

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