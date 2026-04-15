Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: en la previa al Superclásico, River busca su primer triunfo en la Sudamericana ante Carabobo

El Millonario juega este miércoles en el Monumental por la segunda fecha del grupo con la necesidad de sumar para acomodarse en el grupo.

Hoy 22:49

Este miércoles, desde las 21.30, River Plate recibirá a Carabobo en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará su primera victoria en el certamen tras el empate en el debut, en un partido que contará con el arbitraje del peruano Kevin Ortega. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Club Atlético River Plate Copa Sudamericana

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: recuperan una bicicleta robada tras un operativo en el barrio La Isla
  2. 2. Partidazo en Alemania: Bayern Munich le ganó sobre el cierre al Real Madrid y se metió en las semis de la Champions
  3. 3. El tiempo para este miércoles 15 de abril: se espera una jornada inestable con un cielo mayormente nublado
  4. 4. Locura en Colonia Dora: se atrincheró en su casa y para no ser detenido hizo estallar una garrafa
  5. 5. Preocupación por la salud de Luis Brandoni tras el accidente doméstico del fin de semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT