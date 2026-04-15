Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Hernán Zanni tras asumir en Central Córdoba: "Los que queremos a la institución tenemos que estar en este momento difícil”

El nuevo presidente del Ferro se refirió al difícil momento institucional y llamó a todos a “tirar para adelante” en medio de los malos resultados.

Hoy 21:21
Hernán Zanni

Tras las renuncias de Alfano y Paz Trotta, Hernán Zanni asumió como nuevo presidente de Central Córdoba y se refirió al complejo escenario que atraviesa la institución.

“Ante la situación de público conocimiento y lo que establece el estatuto hemos tenido que reacomodar las piezas y me toca asumir como presidente”, expresó Zanni, marcando el contexto en el que le toca tomar las riendas del club.

En relación a las salidas de la conducción anterior, explicó: “Las razones son personales y nosotros respetamos su decisión”, evitando profundizar en los motivos de las renuncias.

Además, remarcó la necesidad de trabajar en conjunto para salir adelante: “Todos vamos a cumplir una función como corresponde y siempre unidos tirando para adelante, esa es la clave”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas, en medio de un presente deportivo adverso: “Sé que es muy difícil por los resultados que estamos teniendo. Los que queremos a la institución tenemos que estar en este momento difícil”.

TEMAS Hernán Zanni Club Atlético Central Córdoba

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: recuperan una bicicleta robada tras un operativo en el barrio La Isla
  2. 2. Partidazo en Alemania: Bayern Munich le ganó sobre el cierre al Real Madrid y se metió en las semis de la Champions
  3. 3. El tiempo para este miércoles 15 de abril: se espera una jornada inestable con un cielo mayormente nublado
  4. 4. Locura en Colonia Dora: se atrincheró en su casa y para no ser detenido hizo estallar una garrafa
  5. 5. Preocupación por la salud de Luis Brandoni tras el accidente doméstico del fin de semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT