Hernán Zanni tras asumir en Central Córdoba: "Los que queremos a la institución tenemos que estar en este momento difícil”

El nuevo presidente del Ferro se refirió al difícil momento institucional y llamó a todos a “tirar para adelante” en medio de los malos resultados.

Hoy 21:21

Tras las renuncias de Alfano y Paz Trotta, Hernán Zanni asumió como nuevo presidente de Central Córdoba y se refirió al complejo escenario que atraviesa la institución.

“Ante la situación de público conocimiento y lo que establece el estatuto hemos tenido que reacomodar las piezas y me toca asumir como presidente”, expresó Zanni, marcando el contexto en el que le toca tomar las riendas del club.

En relación a las salidas de la conducción anterior, explicó: “Las razones son personales y nosotros respetamos su decisión”, evitando profundizar en los motivos de las renuncias.

Además, remarcó la necesidad de trabajar en conjunto para salir adelante: “Todos vamos a cumplir una función como corresponde y siempre unidos tirando para adelante, esa es la clave”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas, en medio de un presente deportivo adverso: “Sé que es muy difícil por los resultados que estamos teniendo. Los que queremos a la institución tenemos que estar en este momento difícil”.