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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 21º
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Empate de la Reserva de Central Córdoba ante la de Defensa y Justicia

El encuentro fue válido por la 9ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Hoy 22:43
Central Córdoba Reserva

En el estadio Alfredo Terrera, la Reserva de Central Córdoba igualó 1-1 ante la de Defensa y Justicia, en un encuentro correspondiente a la 9ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El gol para el conjunto Ferroviario fue anotado por Martín Cuitiño al arranque, al minuto de juego, sin embargo el empate del Halcón no tardó en llegar ya que a los 9 Jonás Cabrera estampó el resultado final.

Con esta resultado, el conjunto dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán acumula 9 unidades y está ubicado en la 12ª posición de la zona B.

El próximo compromiso de la Reserva de Central Córdoba será ante Atlético Tucumán, el próximo martes 21 de abril a las 18 en el estadio Monumental José Fierro.

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