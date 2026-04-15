“No me molesta si me das tu Instagram”: el inesperado coqueteo entre una hincha de Boca y un periodista que explotó en redes

Un cruce espontáneo en la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil desató risas, complicidad y un inesperado coqueteo en vivo que rápidamente explotó en redes sociales.

Hoy 22:19

Un momento espontáneo, risas en vivo y una frase que no pasó desapercibida. En la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, un intercambio entre un cronista y una fanática xeneize terminó convirtiéndose en uno de los videos más virales del momento.

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Todo ocurrió en las inmediaciones de La Bombonera, donde el periodista Nicolás Lauces realizaba una cobertura en vivo para el canal de streaming AZZ. Lo que parecía una entrevista más sobre la actualidad del equipo rápidamente tomó un giro inesperado.

Durante la charla, el cronista intentó que la hincha —oriunda de Lanús— siguiera la cuenta del medio en redes sociales. En ese contexto, aclaró que no compartiría su Instagram personal. Sin embargo, la respuesta de la joven sorprendió a todos: “No me molesta si me lo pasás”. La frase desató risas tanto en el lugar como en el estudio, y marcó el momento que luego se viralizaría.

La conversación, que inicialmente giraba en torno al presente del equipo dirigido por Claudio Úbeda y rumores de mercado como una posible llegada de Paulo Dybala, derivó en un ida y vuelta distendido cuando ambos descubrieron que eran de la zona sur del conurbano bonaerense. Entre bromas y complicidad, la nota tomó un tono mucho más relajado.

“¿Sos periodista? Porque tenés buen análisis…”, lanzó el movilero en medio del clima festivo que se vivía en la previa del partido. La joven contó que estudia psicología, pero dejó en claro su fanatismo por Boca. Fue entonces cuando el periodista insistió con que siguiera al canal, y ella redobló la apuesta con la frase que terminó recorriendo todas las redes.

Tras la viralización del video, el propio Lauces se refirió al episodio en Radio La Red, donde también trabaja. “¿Si hubo match? Dios lo permita, veremos. El destino dirá”, bromeó, y agregó: “La pasamos bien con la gente, nos divertimos. Muy linda ella, un beso”.

El impacto fue inmediato. En pocas horas, la cuenta de Instagram de la hincha —identificada como Daniela— pasó de privada a superar los 10 mil seguidores, impulsada por la repercusión del clip. En su perfil predominan publicaciones vinculadas a Boca, además de fotos de viajes y momentos personales.

Dentro de la cancha, la historia también tuvo final feliz para los hinchas: Boca goleó 3-0 a Barcelona y quedó como líder de su grupo en la Copa Libertadores. Ahora, el equipo tendrá un nuevo desafío nada menos que ante River en el Monumental, en una nueva edición del superclásico.

Pero, esta vez, lo que pasó fuera de la cancha fue lo que realmente dio que hablar.