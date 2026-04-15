Córdoba: investigan el brutal asesinato de una arquitecta trans tucumana

El crimen de Vica Monteros sacudió a Córdoba: la víctima fue hallada con múltiples puñaladas en su casa tras un intento de incendio y ya hay un detenido por el hecho.

Hoy 23:00

El asesinato de Vica Monteros, una arquitecta tucumana de 44 años, conmociona a la provincia de Córdoba, donde en las últimas horas se conocieron detalles estremecedores sobre el ataque ocurrido en su vivienda del barrio Alberdi.

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La víctima fue hallada sin vida en su casa de calle Mendoza al 300, luego de que vecinos advirtieran un principio de incendio y decidieran ingresar para sofocarlo. Al entrar, encontraron el cuerpo boca abajo, con múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con la investigación, el ataque habría sido directo y de extrema violencia. La principal hipótesis sostiene que el agresor la apuñaló tanto por la espalda como de frente, en un episodio que se desarrolló dentro del domicilio y que terminó con su muerte en el lugar. El grado de agresividad fue tal que presentaba decenas de puñaladas, lo que encuadra el caso como homicidio calificado.

Los investigadores creen que el sospechoso habría ingresado con fines de robo. Sin embargo, por motivos que aún se intentan determinar, la situación derivó en un ataque letal con un cuchillo.

Tras el crimen, el agresor habría intentado borrar las huellas: prendió fuego la vivienda y abrió las llaves de gas, en un intento por destruir la escena. La rápida intervención de los vecinos evitó que el incendio se propagara, lo que permitió preservar pruebas clave para la causa.

El fiscal Guillermo González confirmó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y peritajes, se logró identificar y detener a un hombre señalado como el principal sospechoso. En las próximas horas será trasladado al penal de cárcel de Bouwer, mientras avanza la investigación para esclarecer la mecánica del hecho y el móvil definitivo.

En la escena, además de las heridas de arma blanca, los peritos detectaron signos de violencia física adicional, lo que refuerza la hipótesis de un ataque prolongado y particularmente brutal.

Monteros, oriunda de Tucumán, residía desde hace años en Córdoba, donde desarrollaba su carrera como arquitecta y participaba activamente en espacios vinculados a la diversidad. Entre sus iniciativas más destacadas, había impulsado “Fuma Espuma”, el primer equipo de fútbol gay de la provincia.

Su asesinato generó una fuerte repercusión en distintos ámbitos, especialmente entre quienes compartían esos espacios, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y los reclamos de justicia.

En paralelo, familiares de la víctima comenzaron a organizar su traslado desde Tucumán hacia Córdoba. Su hermana, Luciana Monteros, encabeza el viaje para acompañar el proceso judicial y realizar los trámites correspondientes.

La causa continúa en plena investigación y, con los nuevos elementos incorporados, la Justicia busca reconstruir paso a paso cómo ocurrió uno de los crímenes más violentos registrados recientemente en esa zona.