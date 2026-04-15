En vivo: un entonado Independiente Rivadavia enfrenta a Fluminense en el Maracaná con la ilusión de dar el golpe en la Libertadores

La Lepra mendocina, líder en su grupo y en gran momento, visita a un necesitado conjunto brasileño que aún no ganó en el certamen.
Independiente Rivadavia visitará este miércoles desde las 21.30 a Fluminense en el estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar otro golpe en el certamen tras un debut histórico, ante un rival que llega presionado. HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Independiente Rivadavia visitará este miércoles desde las 21.30 a Fluminense en el estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar otro golpe en el certamen tras un debut histórico, ante un rival que llega presionado.
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