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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 22º
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En vivo: un entonado Independiente Rivadavia enfrenta a Fluminense en el Maracaná con la ilusión de dar el golpe en la Libertadores

La Lepra mendocina, líder en su grupo y en gran momento, visita a un necesitado conjunto brasileño que aún no ganó en el certamen.

Hoy 21:35

Independiente Rivadavia visitará este miércoles desde las 21.30 a Fluminense en el estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar otro golpe en el certamen tras un debut histórico, ante un rival que llega presionado.

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