Importante despliegue policial para evitar las picadas de motos

Infracciones y retenciones. Debido al peligro que representan para ellos mismos y a terceros, la Policía de la Provincia lleva a cabo procedimientos a los fines de evitar estos hechos ilegales.

Hoy 20:15

En un intento de prevenir y desanimar la realización de picadas ilegales en calles y rutas que atraviezan la ciudad de Termas de Río Hondo, la Policía de la Provincia desplegó un importante operativo en dicha ciudad, para lo cual dispuso puntos de control en diferente lugares contando con la especial participación de efectivo de la división Seguridad Vial y personal de la Departamental 6.

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Secuestros picadas ilegales

Durante los controles que se realizaron durante la madrugada de este miércoles en:

Av. Costanera altura ingreso a La Olla

Base de Subcomiaría de Villa Río Hondo

Puesto reductor Ruta 9 y Ruta 3

Ingreso a la localidad de Colonia Tinco

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Como consecuencia se pudo labrar 20 infracciones y la retención de 10 vehículos, entre ellos:

1)- Brava 110 cc, que carece de sus platicos, dominio, luces y espejos, con caño de escape libre colocado, motor 1p52FMH D1649193, Cuadro 8dyc11077dv036152. Vehículo que fue abandonado por su conductor en el lugar al ver a la policía.

2)- Honda modelo Wave, color negro sin dominio colocado N° de Motor JA37E3872795 con el faltante de espejos retrovisor en regular estado de conservación, con el faltante de cachas laterales y modificaciones en el carburador 125Cc.

Contra picadas ilegales

3)- Motomel S2 150cc, color blanco con dominio colocado A19-3FDL con el faltante de espejos retrovisor en regular estado de conservación

4)- Honda Wave, color blanco, sin dominio colocado, motor 125

5)- Motomel 150cc sin dominio.

La comunidad de Las Termas ve con agrado este tipo de operativos, ya que llevan tranquilidad a los vecinos, ya que estos vehículos suelen ocasionar problemas en el tráfico, como así también maniobras peligrosas que ponen en peligro a otros que nada tienen que ver con este tipo de activideades, sin dejar de mencionar el molesto ruido que provocan los escapes libres.