La organización Barrios de Pie hará una olla popular este jueves frente a la casa de Manuel Adorni

La convocatoria surgió luego de la decisión del gobierno de cerrar el programa de ayuda social Volver al Trabajo y se da en medio de la investigación contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy 19:37

La organización social Barrios de Pie anunció que instalará una olla popular este jueves frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La acción se enmarca en un reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo, que afectó a casi un millón de trabajadores vinculados a la economía popular. El evento se desarrollará a partir de las 11 en la calle Miró al 500, frente a la propiedad que actualmente es investigada en la Justicia por una causa de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario de la administración libertaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cierre del programa Volver al Trabajo, conocido anteriormente como salario social complementario, dejó a 951.871 trabajadores sin ese ingreso mensual, que ascendía a $78.000. Según Barrios de Pie, la medida golpea principalmente a las cocineras de los comedores comunitarios, para quienes ese monto era la única remuneración formal por su labor diaria. Desde la agrupación social se advirtió que la decisión del gobierno nacional pone en peligro la continuidad de estos espacios, que garantizan una alimentación básica para miles de niños y jubilados.

La protesta de este jueves adquiere mayor relevancia debido al contexto judicial que rodea a Adorni. La vivienda de Caballito, frente a la cual se realizará la olla popular, es uno de los bienes incluidos en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La causa busca determinar si el patrimonio del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, es compatible con sus ingresos declarados, tras detectarse múltiples viajes al exterior, adquisiciones inmobiliarias y movimientos de fondos bajo análisis.

Barrios de Pie justificó la elección del lugar para la olla popular al señalar que “mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras viviendas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, según expresó la organización. En un mensaje dirigido a la prensa, remarcaron que el cierre del programa implica “sacarle el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados”.