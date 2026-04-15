Dictaron la prisión preventiva a Luis “Chuky” Bustamante por el crimen de Ramona Medina

La Jueza Ad Hoc Pamela Gadán hizo lugar a lo solicitado por el MPF: Bustamante seguirá tras las rejas mientras se termina de instruir la causa y ser llevado a juicio.

Hoy 20:41

Este miércoles la Jueza Ad Hoc Pamela Gadán que quedó a cargo del caso por el homicidio de Ramona Medina, tras la recusación de los dos jueces anteriores que realizó la defensa de Luis “Chuky” Bustamante, dio a conocer su resolución dictando la prisión preventiva del imputado por los plazos de ley, por lo que continuará tras las rejas hasta la elevación a juicio.

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El pedido de prisión preventiva fue formulado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Dahiana Pérez Vicens, junto al fiscal coordinador Gustavo Montenegro y la defensora Silvia Geréz, había solicitado un cambio de calificativa, una detención domiciliaria e incluso la excarcelación.

Todo esto quedó desechado al considerarse que hay pruebas contundente en contra de Bustamante, por lo cual seguira detenido.

Un crimen que conmocionó a Termas

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El homicidio de Ramona Emilia Medina, ocurrido a mediados de enero, generó fuerte conmoción en la comunidad termense, sobre todo por como fueron hallados los restos de su cuerpo en cercanía del cementerio local.

Desde entonces, la causa avanzó con distintas medidas judiciales que derivaron en la imputación de Bustamante, quien permanece detenido mientras se define su situación procesal.



