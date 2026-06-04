El riesgo país tocó un nuevo mínimo en más de cuatro meses y cerró en 486 puntos

Los bonos soberanos y las acciones argentinas mostraron mayoría de ganancias en una jornada impulsada por el buen clima internacional.

Hoy 18:43

Con algo de impulso del exterior, las acciones y los bonos argentinos obtuvieron mayoría de ganancias este jueves, mientras que el riesgo país tocó otro mínimo desde el 28 de enero.

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Los índices de las bolsas de Nueva York negociaron con alzas y el Dow Jones de Industriales ganó 1,7%, en un nuevo récord de 51.561 puntos. El panel tecnológico Nasdaq resignó un marginal 0,1% y el promedio S&P 500 sumó 0,4%, también en un nuevo máximo histórico de 7.584 unidades.

Firmes además continuaron los bonos soberanos en dólares de Argentina, que avanzaron 0,2% en promedio esta rueda para las emisiones Globales y Bonares, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cayó siete unidades, a 486 puntos básicos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibieron cifras mixtas. Del lado ganador destacaron Satellogic (+3,8%) e IRSA (+3,1%).

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte cayó 2,6%, a USD 95,25 el barril con entrega en agosto, mientras que la variedad WTI (crudo intermedio de Texas) para julio bajó 3% a 93,03 dólares. Pese a esta tendencia del petróleo, YPF subió 0,4%, a USD 55,12, mientras que Vista Energy perdió 0,1 por ciento.

“Los activos domésticos buscan reanudar un mejor tono luego de la corrección ensayada en las últimas ruedas, toda vez que las positivas señales desde la ‘macro’ se extienden y se espera que puedan trasladarse más a la ‘micro’ y al consumo”, explicó el economista Gustavo Ber.

En una sesión volátil, las acciones estadounidenses finalizaron en sus precios más altos de la “a pesar de las nuevas dudas sobre la capacidad del presidente (de EEUU Donald) Trump para poner fin a la guerra con Irán y una posible conmoción en el floreciente sector de la inteligencia artificial”, resumió Yahoo Finance.

“Los inversores globales optaron por la cautela en una rueda marcada por los persistentes dilemas sobre el alcance de los desarrollos en inteligencia artificial y la fragilidad en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán”, coincidió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.