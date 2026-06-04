Buscan a Picu en La Banda y ofrecen recompensa por información sobre su paradero

El gato desapareció en la zona de Tabla Redonda. Su familia solicita la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo lo antes posible.

Hoy 18:37

Una familia de la ciudad de La Banda se encuentra buscando intensamente a Picu, un gato que se extravió en la zona de Tabla Redonda y cuyo paradero es desconocido desde hace varios días.

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Según informaron sus dueños, Picu tiene pelaje naranja en el lomo y blanco en el pecho, características que pueden ayudar a identificarlo rápidamente.

Ante la preocupación por su desaparición, la familia ofrece recompensa para quien pueda aportar datos certeros que permitan encontrarlo y regresarlo a su hogar.

Quienes lo hayan visto o tengan alguna información sobre su ubicación pueden comunicarse al 341-585-5722.

Sus dueños apelan a la solidaridad de la comunidad y solicitan compartir la búsqueda para aumentar las posibilidades de encontrar a Picu sano y salvo.