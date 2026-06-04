Juicio por la muerte de Maradona: Burlando pidió detener a una empleada por presunto falso testimonio

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona solicitó el arresto de una trabajadora administrativa vinculada a la atención domiciliaria del exfutbolista. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y la audiencia continuó con normalidad.

Hoy 19:00

Una nueva controversia se produjo este jueves durante el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el abogado Fernando Burlando solicitara la detención de una empleada administrativa por presunto falso testimonio.

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El pedido fue realizado durante la declaración de Nelsa Marilyn Pérez, trabajadora vinculada a Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para asistir al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Según argumentó Burlando, representante legal de Dalma Maradona y Gianinna Maradona, la testigo respondió de manera evasiva a varias preguntas formuladas por las partes, situación que motivó el pedido de arresto por supuesto falso testimonio.

Pérez integraba el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, un espacio en el que personal de Swiss Medical y Medidom coordinaba cuestiones relacionadas con la provisión de insumos y la atención domiciliaria de Maradona tras su alta médica de la Clínica Olivos, ocurrida el 11 de noviembre de 2020.

Ante el planteo de la querella, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dispusieron un cuarto intermedio para analizar la situación. Sin embargo, luego de deliberar, resolvieron no hacer lugar al pedido formulado por Burlando.

De esta manera, la declaración de la empleada continuó y la audiencia siguió con el cronograma previsto. Posteriormente, estaba prevista la comparecencia de Ricardo Espeche, asesor de Swiss Medical.

El juicio busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud y de las personas involucradas en la atención médica de Maradona durante los días previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.