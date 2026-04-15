Ricky Martin cautivó a Córdoba con un espectáculo inolvidable

Ricky Martin deslumbró en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, dando inicio a su gira por Argentina con un espectáculo lleno de energía y sus más grandes éxitos.

Hoy 19:44

La visita de Ricky Martin a la Argentina reafirma la conexión especial que el artista tiene con el público local, un hecho que se vivió intensamente durante su presentación en el estadio Mario Alberto Kempes.

El aclamado cantante, que llegó a Córdoba acompañado de sus hijos Matteo y Valentino, no solo mostró su faceta artística, sino también un lado más íntimo al compartir momentos familiares con sus seguidores.

El viaje del artista a la provincia siguió a una intensa jornada en Buenos Aires, donde partió desde Aeroparque. A su llegada, fue recibido por un grupo entusiasta de fans, a quienes saludó con una sonrisa, reflejando su cercanía con el público argentino.

Sin embargo, el día no estuvo exento de dificultades, ya que después del recital, Ricky sufrió un dolor de espalda, lo que lo llevó a regresar a Buenos Aires para descansar en su hotel, mientras sus hijos disfrutaban de un tiempo libre en la ciudad.

La presencia de sus hijos en esta gira ha sido notable. Matteo y Valentino, quienes ya tienen 17 años, han crecido viajando con su padre, lo que ha generado un interés particular entre los fans, quienes comentan sobre el notable parecido entre ellos y Ricky.

El espectáculo en Córdoba, parte de la gira “Ricky Martin Live 2026”, se realizó ante un estadio lleno de seguidores, que desde temprano se congregaron con banderas y carteles, creando un ambiente festivo antes del inicio del show.

La actuación comenzó con gran energía, presentando éxitos como “Pégate” y “María”, y fue acompañada de una impresionante producción visual, que incluyó pantallas gigantes y efectos lumínicos. Ricky se conectó emocionalmente con su audiencia, agradeciendo su apoyo y reconociendo su importancia en su carrera.