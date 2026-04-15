Denuncian a un colegio santiagueño por presunta discriminación y rechazo a un alumno con trastorno del aprendizaje

Una madre contó en Radio Panorama lo que vivió con su hijo de 13 años.

Hoy 20:51

Una grave denuncia por presunta discriminación y violencia institucional sacude a la comunidad educativa de Santiago del Estero. Se trata del caso de un adolescente de 13 años con diagnóstico de trastorno de las habilidades mixtas, cuya madre asegura que fue rechazado por el Colegio Intercultural, lo que derivó en una presentación judicial contra la institución. Asimismo, se supo que este jueves podría conocerse una definición judicial tras una denuncia que hizo otra madre, también en contra del colegio por un caso similar y que tiene su hijo que aún sigue asistiendo a dicho edificio escolar.

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Belén, madre del menor, por su parte, relató que su hijo cursaba en ese establecimiento desde el nivel primario, con acompañamiento profesional externo. Sin embargo, aseguró que la situación cambió con el paso del tiempo y, especialmente, tras modificaciones en el equipo directivo. “Me plantearon que mi hijo no alcanzaba el nivel del colegio y que perjudicaba su rendimiento institucional”, sostuvo en declaraciones al programa Buen Día Santiago de Radio Panorama. Asimismo, denunció falta de adecuaciones pedagógicas y restricciones al trabajo de la maestra integradora.

Según su testimonio, brindado este miércoles en Radio Panorama, el adolescente no recibía los contenidos necesarios ni las adaptaciones correspondientes a su diagnóstico, lo que impactó directamente en su desempeño académico. Además, afirmó que la institución le habría solicitado que retirara a su hijo del colegio. “Lo terminaron empujando a irse. Fue una situación muy dolorosa”, expresó. Al mismo tiempo, instó a que otras madres que vivieron una situación similar se sumen para poder brindar conciencia y evitar que se repitan este tipo de hechos.

La madre también denunció episodios que calificó como “violencia institucional”, señalando destrato, falta de diálogo y situaciones que afectaron emocionalmente al menor. “Mi hijo sufrió estrés y angustia. A pesar de todo, él quería seguir en el colegio por sus compañeros”, explicó.

Tras estos hechos, el alumno fue trasladado a otra institución educativa, donde, según indicó su madre, logró adaptarse y mostrar avances con acompañamiento adecuado. En paralelo, la familia inició acciones legales contra el establecimiento y realizó presentaciones ante organismos oficiales.

Por otra parte, el establecimiento emitió comunicado al respecto:

colegio intercultural