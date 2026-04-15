En la previa al Superclásico, River busca su primer triunfo en la Sudamericana ante Carabobo

El Millonario juega este miércoles en el Monumental por la segunda fecha del grupo con la necesidad de sumar para acomodarse en el grupo.

Hoy 10:40

Este miércoles, desde las 21.30, River Plate recibirá a Carabobo en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará su primera victoria en el certamen tras el empate en el debut, en un partido que contará con el arbitraje del peruano Kevin Ortega.

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El Millonario llega en un gran momento futbolístico: no perdió desde la llegada del Chacho y viene de un sólido triunfo ante Racing que lo metió en octavos del Torneo Apertura. Sin embargo, el foco también está puesto en el Superclásico del domingo ante Boca, por lo que el DT apostaría por una rotación masiva para preservar titulares.

Dentro de ese contexto, nombres como Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Kevin Castaño aparecen como alternativas para liderar un equipo con mayoría de suplentes. A pesar de los cambios, River necesita sumar de a tres: en su estreno igualó 1-1 ante Blooming jugando gran parte del partido con un hombre menos, por lo que dejó escapar puntos importantes.

Del otro lado, Carabobo llega como la sorpresa del grupo. En la primera fecha dio el golpe al vencer 1-0 a Red Bull Bragantino y se posicionó como único líder de la zona. Además, atraviesa un buen presente en la liga venezolana, lo que refuerza la confianza de un equipo que buscará dar otro batacazo en Núñez.

El conjunto venezolano, dirigido por Daniel Farías, mantendría una estructura defensiva sólida con línea de cinco y apostará a la contra. Entre sus filas se destacan varios argentinos como Lucas Bruera, Ezequiel Neira y Matías Núñez, quienes aportan experiencia y conocimiento del fútbol sudamericano.

En definitiva, será un partido clave para River: debe ganar para no ceder terreno en el grupo, pero sin descuidar el gran objetivo inmediato que representa el Superclásico. Del otro lado, Carabobo intentará seguir haciendo historia y consolidarse como la revelación de la zona.