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Chaco: importante operativo antidrogas en Charata con cocaína incautada

Un operativo antidrogas en Charata, Chaco, resultó en la incautación de más de un kilo de cocaína y la detención de dos sospechosos.

Hoy 03:27

Personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata llevó a cabo un operativo cerrojo en el barrio San Martín, donde detuvieron a un hombre de 34 años y una mujer de 26 años por el transporte de más de un kilo de cocaína.

El procedimiento se realizó durante la madrugada, tras recibir información sobre la llegada de un vehículo que transportaría estupefacientes. Los agentes implementaron medidas de control y vigilancia en la zona.

Al notar la presencia policial, los ocupantes del vehículo intentaron evadir el control, pero debido a las condiciones climáticas, colisionaron contra una cuneta, lo que les obligó a detenerse.

Posteriormente, el conductor intentó huir a pie, pero fue alcanzado y detenido a unos 300 metros del lugar del incidente. En el procedimiento se incautaron varios elementos.

Entre los objetos confiscados se encontraban un paquete con 1.033 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, una suma de $5.486.850 en efectivo, dos cuchillos y un automóvil Volkswagen Vento.

La estimación del valor de la droga incautada se sitúa entre 10.000 y 11.000 dosis, con un valor aproximado de $22 millones en el mercado ilegal de drogas.

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