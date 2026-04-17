Grave denuncia: otra joven se suma y denuncia haber recibido abusos y amenazas de Sebastián Corti

Relató a Noticiero 7 que conoció a Corti en un gimnasio. Según explicó, el vínculo comenzó como una relación amistosa que con el tiempo se transformó en una relación sentimental.

Hoy 01:27

Una joven de 23 años brindó un estremecedor testimonio al Noticiero 7. El acusado no enfrenta su primera denuncia: ya cuenta con una condena previa en los tribunales de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su declaración, la joven —oriunda del barrio Juan Felipe Ibarra— relató que conoció a Corti en un gimnasio, donde él se desempeñaba como entrenador. Según explicó, el vínculo comenzó como una relación amistosa que con el tiempo se transformó en una relación sentimental.

“Al principio todo estaba bien”, contó, aunque luego descubrió que Corti mantenía otra relación paralela. Con el tiempo, la dinámica derivó en lo que describió como una relación abierta, en la que también participaba otra mujer identificada como “Micaela”. Sin embargo, la situación se volvió conflictiva cuando, según el testimonio, el acusado mantenía vínculos con otras mujeres sin el consentimiento de sus parejas.

La joven aseguró que durante los seis meses de convivencia en el departamento de Corti fue víctima de reiterados episodios de violencia física y psicológica. “Me pegaba varias veces, me hacía arrodillar delante de sus amigos para pedirle disculpas, me escupía”, denunció. En otro episodio, afirmó que fue empujada por las escaleras y que llegó a pedir ayuda a los gritos.

También señaló que sufría aislamiento y control: “No me dejaba ver a mis familiares por los golpes que tenía y por miedo a que lo denuncie”. Además, denunció situaciones de privación, como la prohibición de alimentarse cuando él se enojaba.

Te recomendamos: La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva para Sebastián Corti

Tras realizar la denuncia, la joven indicó que recibió amenazas a través de redes sociales, lo que incrementó su temor. “Tengo mucho miedo”, expresó, y cuestionó la decisión judicial de otorgar solo cuatro meses de prisión preventiva.

Este jueves se realizó la audiencia judicial en la que se le dictó prisión preventiva por cuatro meses a Sebastián Corti, acusado en una causa por violencia de género. El acusado no enfrenta su primera denuncia: ya cuenta con una condena previa en los tribunales de la ciudad de La Banda.

Te recomendamos: “Vamos a pedir dos años de prisión preventiva”, anticipó la querella en el caso Corti

La audiencia fue presidida por la jueza de género de primera nominación, Norma Morán, quien resolvió la medida cautelar mientras avanza la investigación.

La causa continúa en investigación mientras la justicia evalúa los próximos pasos. Entretanto, el caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género y la necesidad de medidas efectivas de protección para las víctimas.