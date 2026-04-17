La visión profesional sobre las amenazas en las escuelas: Advierten por retos virales y piden no subestimar las señales

Inscripciones con mensajes alarmantes encendieron la preocupación en varias ciudades. Especialistas señalan que se trata de un fenómeno complejo y llaman a un abordaje integral.

Hoy 00:16

En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de inscripciones con frases como “los voy a matar a todos” en paredes de baños de distintas instituciones escolares de Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo y Añatuya. La situación generó alarma entre estudiantes, padres y autoridades, en un contexto nacional atravesado por casos de violencia extrema en escuelas.

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Ante este escenario, desde Noticiero 7 dialogaron con la licenciada en Educación Martina Iturre y la psicóloga Florencia Ovejero, quienes coincidieron en que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno que debe ser analizado en profundidad.

“Hoy prácticamente todas las casas y las escuelas han estado atemorizadas por estos mensajes”, señalaron, al tiempo que explicaron que muchas de estas amenazas están vinculadas a retos virales que circulan en redes sociales como TikTok. Este tipo de situaciones no solo se registraron en Santiago del Estero, sino también en otras provincias como Tucumán, San Luis, Rosario y Catamarca.

Las especialistas advirtieron que la preocupación creció a partir de casos recientes a nivel país, donde estudiantes utilizaron armas de fuego dentro de instituciones educativas. “El problema aparece cuando estos fenómenos simbólicos, que comienzan como amenazas o juegos virales, se transforman en hechos reales”, explicaron.

Un fenómeno multicausal

Desde una mirada profesional, tanto Iturre como Ovejero remarcaron que no es posible explicar estos hechos desde una única causa. Por el contrario, se trata de un fenómeno multicausal atravesado por distintos tipos de violencia: estructural, familiar, social, digital y mediática.

En ese sentido, indicaron que, si bien en algunos casos se habló de bullying, también existen otras variables, como la posible influencia de comunidades virtuales que glorifican la violencia. “Estamos frente a escenarios más complejos, donde intervienen múltiples factores”, sostuvieron.

Adolescencia, redes y señales de alerta

Las especialistas también hicieron foco en las características propias de la adolescencia. “Hay una fuerte necesidad de pertenencia a un grupo, pero al mismo tiempo muchos adolescentes pasan gran parte del tiempo solos”, explicaron. A esto se suman las dificultades de muchas familias, atravesadas por extensas jornadas laborales, que limitan el acompañamiento cotidiano.

En este contexto, advirtieron sobre la importancia de no subestimar ciertas señales. Conductas agresivas, dificultades para adaptarse a normas institucionales, problemas para sostener actividades grupales o incluso el maltrato animal pueden ser indicadores de alerta.

“Es una etapa compleja, y no hay que desatender a los adolescentes”, remarcaron.

Responsabilidad compartida

Otro de los puntos centrales fue la necesidad de no cargar toda la responsabilidad en un solo actor. “No es solo la familia ni solo la escuela”, explicaron, al señalar que los docentes también enfrentan condiciones laborales exigentes que dificultan el abordaje de estas problemáticas.

Por ello, plantearon la importancia de un trabajo integral e interdisciplinario dentro de las instituciones educativas, con equipos conformados por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que puedan intervenir tanto en la prevención como en el acompañamiento.

Sin embargo, advirtieron que muchas veces estas acciones llegan cuando el problema ya estalló, por lo que insistieron en la necesidad de políticas sostenidas en el tiempo y de incorporar estas temáticas de manera transversal en el aula.

El rol de las redes y los medios

Las amenazas detectadas en escuelas santiagueñas obligaron a activar protocolos de seguridad y generaron temor en toda la comunidad educativa. En este sentido, las especialistas señalaron que las redes sociales, junto con la necesidad de visibilidad, pueden empujar a los jóvenes a cruzar ciertos límites.

Además, hicieron hincapié en el rol de los medios de comunicación. “La repetición constante o el abordaje desde el morbo puede generar un efecto contagio”, advirtieron, y pidieron informar con responsabilidad, evitando instalar modelos a imitar.

Recomendaciones

Como conclusión, las profesionales coincidieron en la importancia de generar espacios de escucha activa para los adolescentes, fortalecer el trabajo entre familia y escuela, y aprovechar los gabinetes interdisciplinarios disponibles.

“Es un tema complejo que requiere un análisis profundo y un abordaje colectivo”, señalaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de actuar con responsabilidad para prevenir que estas amenazas se transformen en hechos reales.