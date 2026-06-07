Alerta en Kansas City: un tiroteo dejó nueve heridos cerca del hotel donde se aloja la Selección Argentina

El ataque ocurrió a pocos kilómetros de la concentración de la Albiceleste en la antesala del Mundial 2026. No hubo víctimas fatales, pero el episodio encendió las alarmas de seguridad en una de las ciudades sede del torneo.

Hoy 22:39

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, un violento tiroteo registrado en Kansas City, Estados Unidos, generó preocupación entre las autoridades y el mundo del fútbol debido a su cercanía con el hotel donde se encuentra alojada la Selección Argentina. El hecho dejó un saldo de nueve personas heridas y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad locales.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado sobre Troost Avenue, una de las principales arterias de la ciudad. Según informó la vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, los efectivos acudieron al lugar tras recibir múltiples denuncias por detonaciones de armas de fuego alrededor de las cuatro de la mañana. Al llegar encontraron una multitud dispersándose y a varias personas heridas.

Las primeras víctimas identificadas fueron tres mujeres que presentaban heridas de bala y debieron ser trasladadas a un hospital. Posteriormente se confirmó que otras seis personas también resultaron lesionadas durante el mismo incidente. Las autoridades precisaron que todos los heridos son adultos y que ninguno se encuentra en riesgo de vida.

Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa abierta. La Policía trabaja para determinar quiénes participaron del ataque y cuáles fueron los motivos que desencadenaron la balacera.

La noticia tomó especial relevancia porque el tiroteo ocurrió a pocos kilómetros del Hotel Origin, establecimiento elegido por la Selección Argentina para instalar su concentración durante el Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra en la ciudad, donde además realiza sus entrenamientos en el moderno complejo de Sporting Kansas City.

Kansas City será una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo y también albergará las concentraciones de otras selecciones de peso, entre ellas Inglaterra y Países Bajos. El conjunto inglés tiene previsto instalarse en la ciudad en los próximos días, una vez finalizada su preparación en Florida.

Si bien las autoridades remarcaron que el hecho no estuvo relacionado con el Mundial ni con ninguna delegación deportiva, el episodio volvió a poner en discusión las medidas de seguridad previstas para el torneo más importante del fútbol. Distintos medios internacionales señalaron que el incidente generó preocupación entre organizadores y equipos que utilizarán Kansas City como base durante la competencia.

El Mundial 2026 comenzará en los próximos días y se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, en una edición histórica que contará por primera vez con 48 selecciones participantes. Mientras los equipos ultiman detalles de su preparación, el tiroteo ocurrido en Kansas City se convirtió en una de las noticias más impactantes de la previa del certamen.