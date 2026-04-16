Amenazas en escuelas: el Ministerio de Educación de Santiago del Estero activó protocolos y confirmó que los hechos ya fueron judicializados

Se actuó de manera inmediata, articulada y coordinada, señalaron desde el organismo provincial.

Hoy 21:53

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Seguridad, informó que se actuó de manera “inmediata, articulada y coordinada” ante los hechos registrados en establecimientos educativos, donde aparecieron inscripciones con amenazas, en sintonía con situaciones similares detectadas en distintos puntos del país.

Según el comunicado oficial, se activaron todos los mecanismos correspondientes con intervención del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de investigar los hechos, determinar responsabilidades y establecer la autoría de las amenazas. Desde el Gobierno remarcaron que en todo momento se priorizó la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

En ese marco, se confirmó que las situaciones detectadas ya fueron judicializadas, avanzando el proceso para su esclarecimiento a partir de las pruebas recabadas. Además, indicaron que equipos técnicos de ambas carteras trabajan en la elaboración de un protocolo específico de intervención ante este tipo de episodios.

Entre las medidas que se implementarán, se destacan el control de los elementos que ingresan los alumnos a las instituciones, el trabajo conjunto con las familias en la supervisión del uso de redes sociales, el refuerzo de los canales de comunicación para la detección temprana de amenazas y la articulación con las fuerzas de seguridad para una rápida respuesta.

Asimismo, el documento oficial pone el acento en el fortalecimiento de la convivencia escolar, con revisión de acuerdos institucionales y la intervención temprana en situaciones problemáticas. Estas acciones, indicaron, buscan brindar herramientas concretas a las escuelas para prevenir y actuar frente a escenarios que generen preocupación en la comunidad educativa.