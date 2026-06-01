La policía de Chaco intensifica la búsqueda de Axel González desaparecido

La Policía del Chaco aumenta la intensidad de la búsqueda para encontrar a Axel González, desaparecido desde hace casi dos semanas.

Hoy 03:22

La Policía del Chaco está intensificando sus esfuerzos en la búsqueda de Axel González, quien ha estado desaparecido durante casi dos semanas. Este fin de semana, agentes de diversas unidades se han movilizado a diferentes sectores de Fontana y áreas aledañas para llevar a cabo operativos exhaustivos.

En estos operativos, los efectivos realizan recorridas, rastrillajes e inspecciones en puntos estratégicos que son relevantes para la investigación. La coordinación del dispositivo ha señalado que los equipos seguirán en terreno, implementando nuevas tareas de búsqueda en distintas localizaciones de Fontana y Puerto Tirol.

La Policía del Chaco ha asignado todos los recursos, tanto humanos como logísticos, al operativo, mostrando un compromiso firme en la búsqueda de Axel González. La participación de múltiples unidades refleja la seriedad con que se aborda este caso.

Además, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para facilitar la búsqueda. Cualquier información que pueda conducir a la localización de Axel es vital y se insta a la población a reportar cualquier dato relevante.

Los operativos continuarán mientras las autoridades evalúan nuevas estrategias y zonas de interés. La búsqueda activa es esencial para resolver este caso y se espera que los esfuerzos se intensifiquen en los próximos días.

La situación de Axel González ha generado preocupación en la comunidad, y la Policía del Chaco reafirma su compromiso de trabajar sin descanso hasta lograr su localización.