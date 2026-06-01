Encuentran el cadáver de Carlos María Ezpeleta en el río Coronda

El cadáver de Carlos María Ezpeleta, de 79 años, fue hallado en el río Coronda por vecinos en el paraje El Chiji, lo que llevó a la intervención de las autoridades policiales.

Hoy 04:27

Este domingo, alrededor de las 15 horas, se recibió un aviso en la Comisaría 19° de Sauce Viejo acerca de la presencia de un cadáver en el río Coronda, específicamente en el paraje conocido como El Chiji.

Los vecinos, al caminar por la zona, reportaron la aparición de un cuerpo en el agua a la altura de calle Estrella Federal al 3800. Inmediatamente, un médico de la repartición policial y efectivos del Cuerpo de Bomberos Zapadores se trasladaron al lugar para realizar las verificaciones pertinentes.

Las primeras investigaciones indicaron que el cuerpo en estado de descomposición correspondía a Carlos María Ezpeleta, un hombre de 79 años cuyo paradero se desconocía desde la madrugada del martes anterior, cuando dejó su automóvil sobre el viaducto Oroño.

El automóvil, un Peugeot 308 gris plata, fue encontrado sobre el viaducto durante la mañana del martes, lo que generó preocupación en la comunidad. La última imagen de Ezpeleta fue capturada a las 4:28 de la mañana, cuando salió de su hogar al volante de su vehículo.

El chofer de un colectivo de línea reportó haber visto a un hombre dirigirse hacia la parte trasera del viaducto, lo que resultó clave para las investigaciones iniciales. Posteriormente, la Policía estableció la identidad del propietario del vehículo a partir del número de patente.

Tras la confirmación de la ausencia de Carlos María por parte de su familia, se presentó una denuncia formal por su paradero. A partir de ese momento, la Policía de Investigaciones (PDI) Región I comenzó a rastrear los movimientos de Ezpeleta desde su hogar hasta el viaducto.

Finalmente, después de días sin información sobre su destino, el cuerpo de Carlos María Ezpeleta fue hallado en las aguas del río Coronda, lo que generó una respuesta inmediata de las autoridades locales, incluyendo la intervención del médico forense y agentes de la área Científica de la PDI.