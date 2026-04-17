Acuerdo entre el Parlamento del Norte Grande y la Universidad de Tucumán

Se firma un acuerdo entre el Parlamento del Norte Grande y la Universidad Nacional de Tucumán para implementar una Diplomatura en Derecho parlamentario, promoviendo la capacitación de empleados legislativos.

Hoy 02:17

La primera Asamblea plenaria del 2026 del Parlamento del Norte Grande se desarrolló en San Miguel de Tucumán, donde se firmó un importante acta acuerdo entre el presidente del Parlamento, Carlos Silva Neder, y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, María Cristina Grunauer de Falú.

Este convenio tiene como finalidad la implementación de un plan de actividades conjuntas para el dictado de la Diplomatura en Destrezas teóricas y prácticas de Derecho parlamentario, un programa académico orientado a la capacitación técnica y profesional en el ámbito legislativo.

En el marco del acuerdo, se establece un descuento del 20% sobre el valor total de la diplomatura al momento de la inscripción en la Secretaría de Posgrado de la facultad. Además, el Parlamento del Norte Grande ofrecerá 10 becas para empleados que deseen cursar esta formación.

La iniciativa representa un paso significativo en la articulación entre el ámbito legislativo y el académico, contribuyendo a mejorar la calidad institucional y el funcionamiento parlamentario.

Asimismo, se busca promover la profesionalización del recurso humano en el sector público mediante herramientas de formación continua.

El acuerdo tendrá una vigencia de 12 meses a partir de su firma y la diplomatura se dictará en modalidad virtual, facilitando el acceso a participantes de toda la región, especialmente a empleados de los diferentes poderes legislativos.