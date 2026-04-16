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River o Boca: qué dijo el santiagueño en la previa del Superclásico

Hinchas de todos los colores palpitan el duelo del domingo y se animan a jugar su propio partido: favoritos, promesas y rituales bien santiagueños.

Hoy 18:20

A horas de un nuevo Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se jugará este domingo desde las 17 en el Monumental, el termómetro en Santiago del Estero ya marca clima de final. En la calle, en la plaza y en cada esquina futbolera, el santiagueño opinó sin filtro sobre lo que viene.

En cuanto al favorito, la opinión está dividida, pero con matices. Muchos destacan el buen presente de River, que llega invicto con su nuevo ciclo, aunque otros se inclinan por Boca por su contundencia reciente.

A la hora de contar cómo y con quién verán el partido, aparece el folclore puro. La mayoría eligió el clásico plan: familia, amigos y asado.

Pero el momento más picante llegó con las promesas. Ahí el santiagueño se soltó: desde apuestas clásicas hasta desafíos insólitos. Así, entre confianza, cábalas y chicanas, Santiago del Estero ya juega su propio clásico. 

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