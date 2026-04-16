Yanina Latorre revela detalles sobre la crisis de Wanda Nara y Martín Migueles

Durante una reciente emisión de 'Sálvese quien pueda', Yanina Latorre compartió información sobre la crisis que enfrenta Wanda Nara en su relación con Martín Migueles, destacando la falta de publicaciones en redes sociales.

Hoy 19:14

En la última emisión de 'Sálvese quien pueda', la conductora Yanina Latorre compartió impactantes novedades sobre la situación actual de Wanda Nara y su relación con Martín Migueles. El programa, transmitido por América TV, se ha consolidado como una fuente de información relevante en el ámbito del entretenimiento.

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El martes 14 de abril, Latorre reveló que tuvo un encuentro cara a cara con Wanda Nara durante la filmación de una serie para Telefe. Este contacto directo permitió a la conductora indagar sobre la situación sentimental de Nara, que, según sus palabras, no es la mejor.

“Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rio”, comentó Yanina Latorre acerca de su encuentro, lo que deja entrever que la situación amorosa de la empresaria podría ser problemática. La risa de Wanda Nara ante la pregunta generó suspicacias sobre su relación.

Además, la presentadora de televisión se refirió a la constante presencia de Nara en las redes sociales, donde suele compartir contenido sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, la ausencia de publicaciones recientes con su pareja ha suscitado inquietudes.

“Si pasa una semana sin postear del novio, es porque por lo menos se pelearon”, afirmó Latorre, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre sobre el estado actual de la relación de Wanda Nara y Martín Migueles.

Las palabras de Yanina Latorre no solo destacan la importancia de las redes sociales en la vida de los famosos, sino que también ponen de manifiesto cómo la percepción pública puede cambiar con la ausencia de contenido. La situación de Nara sigue siendo un tema de interés en los medios de comunicación.