Cansados de los robos, vecinos lincharon a ladrón y subieron un video de la golpiza a las redes

Habitantes de las calles 15 y 65, del barrio Ejército Argentino, expresaron su hartazgo por los delitos que cometen dos delincuentes. “Te voy a matar”, se escucha en una parte de las imágenes. Reclaman mayor presencia y accionar de la policía.

Hoy 11:31

Un violento episodio se registró en la noche del miércoles en el barrio Ejército Argentino, donde un grupo de vecinos lincharon a delincuentes señalados como autores de numerosos hechos delictivos.

En el video que se viralizó en las últimas horas, uno de los supuestos ladrones es golpeado salvajemente por los habitantes del complejo habitacional de la zona sur de la Capital. Cansados de la situación y de la inseguridad, los vecinos golpean y patean a quien señalan como el autor de uno de los tantos robos que se vienen cometiendo en el lugar. Ojotas, dinero, cascos de moto, son algunos de los elementos que el sujeto, junto a un cómplice, habría robado en el último tiempo.

Los vecinos tienen identificados a los malvivientes y piden mayor presencia y accionar policial ante una realidad que definen como “insostenible”. En el video pueden escucharse frases fuertes como “te voy a matar” y “no es la primera vez”, en clara alusión a los delitos que sufren todos los días quienes viven en el barrio Ejército Argentino.