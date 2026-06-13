La mejora crediticia y la desaceleración de la inflación impulsaron a los activos argentinos y llevaron al riesgo país a mínimos desde 2018.

Hoy 05:15

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

Los mercados argentinos cerraron una semana marcada por el optimismo, impulsados por la mejora en la calificación crediticia del país, un dato de inflación por debajo de las previsiones y la expectativa de una mayor llegada de fondos internacionales.

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En este contexto, el riesgo país cayó a su menor nivel desde 2018, mientras los bonos soberanos y las acciones extendieron las subas y continuaron operando en niveles históricamente elevados.

S&P elevó la nota de Argentina y reforzó el optimismo del mercado

Uno de los hechos más relevantes de la semana fue la decisión de Standard & Poor's de elevar la calificación crediticia soberana de largo plazo de Argentina a 'B-' desde 'CCC+'. La mejora se produjo pocos días después de la anunciada por Fitch y fue fundamentada por la disminución de las vulnerabilidades económicas y por una mejora gradual de la liquidez externa.

La noticia fue recibida favorablemente por el mercado, ya que se sumó a la reciente decisión de Fitch y reforzó la percepción de una mejora en las condiciones financieras del país. Operadores señalaron que este tipo de decisiones no sólo validan el sendero de mejoras económicas, sino que además abren la posibilidad de que nuevos fondos internacionales se sumen a la demanda de activos argentinos. La actividad financiera mostró un marcado optimismo y la expectativa por la llegada de nuevos jugadores cobró fuerza a partir de estas mejoras en las calificaciones crediticias.

En paralelo, la atención de los inversores continuó concentrada sobre las señales políticas y sobre la evolución de la economía real. Las expectativas también comenzaron a incorporar el escenario electoral de 2027, en un contexto donde crece el análisis sobre las posibilidades de una eventual reelección presidencial. Desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2023, Javier Milei mantuvo como principales objetivos el superávit fiscal y el superávit comercial, aunque persisten notorios signos de pobreza e indigencia en el país.

Los bonos soberanos profundizaron las subas y el riesgo país cayó a mínimos desde 2018

La deuda soberana argentina cerró una muy buena semana impulsada por la mejora en la calificación crediticia. Los bonos Globales avanzaron entre 1,5% y 4,1%, con el tramo largo de la curva mostrando las mayores subas. Como contrapartida, los rendimientos del tramo corto comprimieron hacia la zona de 7,1% y 7,7%, mientras que las tasas del tramo medio y largo finalizaron en torno a 9,0% y 9,2%, respectivamente.

La mejora en los títulos permitió una nueva caída del riesgo país, que volvió a perforar el umbral de los 500 puntos básicos y finalizó la semana en 438 unidades. Se trató de un nuevo mínimo durante la administración Milei y del nivel más bajo desde principios de mayo de 2018. Durante la rueda del viernes, el indicador llegó a tocar las 433 unidades antes de rebotar y ubicarse nuevamente en torno a los 438 puntos básicos hacia las 2000 GMT.

Por su parte, los bonos operados en el mercado extrabursátil registraron una mejora promedio del 0,3% en la última rueda, luego de haber avanzado un 1,7% en la jornada previa. Las operaciones estuvieron dominadas por los títulos denominados en moneda local. En el acumulado semanal, la deuda soberana registró una ganancia del 1,9%.

El Merval volvió a superar los US$2.200 y los bancos lideraron las ganancias

La renta variable argentina también tuvo una semana destacada. El índice S&P Merval avanzó 9,6% y cerró en torno a los US$2.240, superando la barrera de los US$2.200 por primera vez desde enero de 2025. El sector bancario encabezó las subas, con BBAR y BMA entre los papeles de mejor desempeño. De esta manera, el índice volvió a acercarse al máximo alcanzado durante la administración Milei, ubicado en US$2.387 en términos reales.

En la rueda del viernes, el mercado mostró un comportamiento más selectivo y cerró equilibrado luego del fuerte salto de 6,34% registrado el jueves. Medidos en pesos, tanto los bonos como las acciones continuaron operando en zonas de máximos históricos. En el balance semanal, las acciones líderes acumularon una mejora de 8,69%.

La inflación sorprendió nuevamente a la baja

Otro de los factores que acompañaron el desempeño de los activos argentinos fue el dato correspondiente al Índice de Precios al Consumidor. El Gobierno informó que la inflación de mayo fue de 2,1%, por debajo del 2,6% registrado en abril y del 3,4% de marzo.

El resultado también se ubicó por debajo del 2,4% que esperaba el consenso de los analistas. De esta manera, el dato representó el registro más bajo de los últimos ocho meses y fue interpretado por el mercado como una sorpresa desinflacionaria, consolidando el proceso de desaceleración de los precios observado en los últimos meses.

El dólar retrocedió y el Banco Central continuó acumulando reservas

La presión alcista que había mostrado el tipo de cambio oficial durante la semana previa se disipó. El dólar spot cayó 0,9% y cerró en $1.428, alcanzando el menor nivel nominal de las últimas ocho ruedas. Este comportamiento coincidió con una moderación de la intervención en el mercado de futuros y sobre la curva dólar linked.

Por otra parte, el Banco Central adquirió US$436 millones durante la semana. Con estas compras, el acumulado de junio ascendió a US$873 millones, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria.

SpaceX llegará al mercado local y Tierra del Fuego se presentó ante inversores

Entre las novedades del mercado, Bolsas y Mercados Argentinos anunció la incorporación del Cedear de SpaceX. La iniciativa permitirá que los inversores argentinos puedan acceder a la compañía desde la plaza local desde su primer día de cotización internacional.

Al mismo tiempo, la provincia de Tierra del Fuego y el banco distrital realizaron una presentación institucional ante inversores internacionales en Nueva York. El encuentro, organizado por la consultora Adcap, sirvió para exponer indicadores económicos, proyectos estratégicos y oportunidades de inversión. Por otra parte, la actividad financiera argentina permanecerá cerrada el lunes debido al feriado nacional.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.