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En vivo: San Lorenzo quiere sumar su primera victoria en la Sudamericana ante Deportivo Cuenca

El Ciclón juega desde las 21:30 en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Grupo D. Tras el empate en el debut, está obligado a sumar de a tres.

Hoy 20:30

San Lorenzo y Deportivo Cuenca se enfrentarán desde las 21:30 en el Pedro Bidegain, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Álvarez necesita una victoria para acomodarse en la tabla tras el empate inicial y aprovechar que sus rivales directos no sacaron ventaja.

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