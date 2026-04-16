Tom Cruise no quiere bajarse del avión: “Top Gun 3” fue confirmada por Paramount

El anuncio llegó de boca de los codirectores del estudio, Josh Greenstein y Dana Goldberg.

Hoy 21:25

Este jueves 16 de abril, Paramount Pictures confirmó el desarrollo de Top Gun 3 durante su presentación en la CinemaCon 2026, en Las Vegas. El estudio apuesta otra vez por una de sus franquicias más exitosas y prepara el regreso de Tom Cruise junto al productor Jerry Bruckheimer, responsables de las dos entregas anteriores.

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El anuncio llegó de boca de los codirectores del estudio, Josh Greenstein y Dana Goldberg. Según recogió The Hollywood Reporter, Greenstein declaró: “Top Gun 3 está oficialmente en desarrollo con un guion bastante avanzado, reuniendo a Tom Cruise y Jerry Bruckheimer”.

El proyecto había comenzado a tomar forma en 2024, cuando el guionista Ehren Kruger (quien trabajó en Top Gun: Maverick) fue contratado para escribir la historia. Dos años después, el libreto ya presenta avances importantes.

Por ahora, Paramount no anunció al director. Sin embargo, reportes previos apuntan a que el estudio busca el regreso de Joseph Kosinski, responsable de la segunda entrega. También existe interés en reunir a parte del elenco reciente, con nombres como Miles Teller y Glen Powell, quienes interpretaron a la nueva generación de pilotos.

Asimismo, el productor David Ellison, actual dueño de Paramount, ya había señalado en 2025 que la tercera entrega figuraba entre las prioridades del estudio.

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De clásico ochentero a fenómeno global

La saga Top Gun debutó en 1986 con la historia del piloto Pete “Maverick” Mitchell, un aviador talentoso y desafiante dentro de la Marina estadounidense. El personaje, interpretado por Cruise, alcanzó el estatus de ícono en el cine comercial.

Décadas después, Top Gun: Maverick retomó la historia con el protagonista en una etapa distinta de su vida. La película lo presenta como instructor de pilotos más jóvenes, en una misión de alto riesgo que también lo enfrenta con el pasado, en especial con el hijo de su amigo fallecido “Goose”.

El estreno de la secuela fue clave en un periodo crítico para la industria: la etapa posterior a la pandemia, cuando muchas salas de cine aún enfrentaban las consecuencias económicas de la ausencia de público. En ese contexto, el filme protagonizado por Tom Cruise recaudó cerca de 1.5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Aunque la declaración de Paramount en CinemaCon resulta algo ambigua sobre el tipo de participación de Tom Cruise en Top Gun 3, fuentes de TMZ confirmaron que sí regresaría en su papel de Maverick.

Tom Cruise, figura central en CinemaCon

Aunque el reconocido intérprete no subió al escenario durante el anuncio, su presencia destacó dentro de la presentación de Paramount. Según Entertainment Weekly, el actor encabezó un video promocional dirigido por Jon M. Chu, que repasó la historia del estudio y presentó su visión a futuro.

En el clip, grabado en la icónica torre de agua de los estudios Paramount, el actor ofreció una narración que conectó distintas épocas de la compañía.

“Como todos los grandes viajes, este comenzó con un sueño”, afirma en el video. “Paramount Pictures ha sido el corazón de grandes películas, referentes culturales que perduran de generación en generación”.

El clip también incluyó imágenes de varias figuras de Hollywood, en un repaso visual por algunas de las producciones más reconocidas del estudio.

Aprovechando la fama de Cruise con los stunts de alto riesgo, el cierre del material mostró al actor en lo alto de la estructura. “El futuro se ve bastante bien desde aquí”, dijo en el video.