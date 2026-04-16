Pánico en Añatuya: otro alumno amenazó con un tiroteo y se activó el protocolo de seguridad

Fue en la comunidad educativa de la Escuela Técnica de Añatuya.

Hoy 22:00

"Mañana hay tiroteo, no vayan": El mensaje, acompañado por una foto del menor exhibiendo un arma de fuego, generó conmoción en la Escuela Técnica N°4. La justicia y la policía ya intervienen en el caso.

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La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°4 de la ciudad de Añatuya se encuentra en estado de alerta máxima tras la viralización de una escalofriante amenaza. Un alumno del establecimiento difundió una fotografía donde se lo ve portando lo que parece ser un arma de fuego, acompañada de una advertencia letal: “mañana hay tiroteo no vayan”.

La situación, que escaló rápidamente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, no fue el único indicio de peligro. Según confirmaron las autoridades, también se halló un escrito intimidatorio con una leyenda similar en una de las paredes del baño de mujeres del edificio escolar.

Ante la gravedad de los hechos, el vicedirector a cargo de la institución, Rubén Timofiejuk, emitió un comunicado oficial para llevar calma a los padres y alumnos, confirmando que se han tomado medidas inmediatas:

"Se activó el protocolo de seguridad y la policía junto a la justicia ya están haciendo el trabajo correspondiente. Queremos transmitir tranquilidad: todo está en manos de las autoridades pertinentes", expresó el directivo.

Para garantizar la integridad de los estudiantes y el personal, se han dispuesto las siguientes acciones:

Custodia Policial: Mañana, durante los horarios de ingreso y salida, habrá presencia de efectivos policiales en las puertas del establecimiento.

Investigación Judicial: La justicia santiagueña ya trabaja para determinar la veracidad del arma (si es de fuego o de aire comprimido/juguete) y las motivaciones del menor tras la amenaza.

Protocolo de Contención: Se espera la intervención de gabinetes interdisciplinarios para abordar la situación del alumno involucrado.

El hecho ha generado un profundo debate en Añatuya sobre la seguridad en las escuelas y el control de los contenidos que los menores comparten en plataformas digitales. Por el momento, las clases no han sido suspendidas, pero se espera un ausentismo marcado debido al temor de las familias.

"La justicia está trabajando y nosotros estamos para resguardar a los chicos", concluyó Timofiejuk, mientras la ciudad espera que el despliegue policial de mañana sea suficiente para devolver la normalidad a las aulas.