Tigre recibió un duro golpe en Victoria ante Macará por la Sudamericana

El Matador perdió por 1 a 0 por la segunda fecha del Grupo A.

Hoy 22:20

El fútbol termina siendo, al final del día, un deporte en el que muchas situaciones que ocurren no tienen explicación. Es difícil de encontrar respuesta al bajón tan pronunciado de Tigre, que desde el 17/2 no gana un partido. Hace exactamente dos meses. Antes, de los primeros seis encuentros que tuvo en el año, no sólo ganó cinco y empató el restante, sino que goleó a rivales de fuste, como Racing (3-1) y River (4-1).

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Otra floja actuación del Matador

Y en la noche de Victoria, el Matador volvió a mostrar su cara más oscura. La que viene acostumbrando en el último tiempo y cada vez lo hace alejarse de esa versión que fue furor a comienzo de año. El equipo de Diego Dabove nunca insinuó con generar peligro verdadero en el arco de Macará, que supo desde el primer momento la necesidad del local en quedarse con los tres puntos. Y se aprovechó.





Al conjunto ecuatoriano le bastó con dos golpes para llegar al gol. El primero fue antes del entretiempo, con un remate que obligó a Felipe Zenobio a esforzarse y evitar, con un poco de fortuna por la ayuda del palo, el tanto. Pero en la segunda no perdonó: Federico Paz sacó un lindo remate en la puerta del área y selló el 1-0 para la visita.





Para complejizar el panorama para Tigre, a los cinco minutos del gol de Macará llegó la expulsión del Pity Martínez, a instancias del VAR, por un manotazo a un rival. El Matador fue lanzado a buscar el empate, con más empuje que luces, pero las malas resoluciones en el último tercio siempre fueron incorrectas.





Los trenes van pasando y, por ahora, Tigre está dejando pasar a todos. Último en el Grupo A y octavo en la Zona B del Apertura, ¿volverá a rugir antes de que sea tarde?