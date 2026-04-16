Ya clasificada al Mundial, la Sub-17 de Placente le ganó a Ecuador y se metió en la final del Sudamericano

Los pibes de la Albiceleste se metieron a la Copa del Mundo de su categoría tras pasar la fase de grupos y, ahora, se ilusionan gritar campeón.

Hoy 22:36

No hay que cansarse de decirlo: el trabajo de las selecciones juveniles es sensacional. Más allá de una fase de grupos que terminó siendo turbulenta para los pibes argentinos, que habían caído 3-0 con Brasil y empataron ante Bolivia, algo que los hizo depender de Venezuela, lo cierto es que, a la hora de la verdad, los pibes dieron la cara.





Frente a Ecuador, seleccionado que fue líder de la Zona B tras ganar tres encuentros y empatar otro, el equipo de Diego Placente se quedó con el triunfo 3-1 gracias a los goles de Facundo Salinas, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo. Más allá del resultado en sí, lo cierto es que habrá que destacar la resiliencia y la paciencia de este seleccionado.





Es que los chicos estuvieron arriba desde los nueve minutos, cuando Facundo Salinas, futbolista de Vélez, abrió la cuenta. Desde allí, tuvieron prácticamente controlado el duelo. Si bien no pasaron por arriba a La Tricolor, lograron manejar los hilos del partido. Sin embargo, a los 17’ del complemento, los ecuatorianos encontraron el empate de penal de la mano de Quintero.





Y allí, en el momento en que la Selección podía acusar el golpe, los de Placente respondieron con rebeldía. Fueron en busca de manos con un Giovani Baroni, que es la gran figura de este seleccionado. También habrá que darle crédito a Juan Policella, otro pibe del Fortín, que había entrado a los 14’ del ST y le dio la clasificación a la Albiceleste.





A falta de 2' del final, Barrionuevo cerró el trámite con el tercer tanto: gracias a una linda pelota quirúrgica de Policella -clave para la victoria-, quedó sólo adentro del área para bajarle la persiana al match. La final será el próximo domingo (19) en Luque ante Colombia, que barrió 3-0 a Brasil en la otra semi.