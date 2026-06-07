El cuaderno de Scaloni: los nombres que dejaron buenas señales en el triunfo de Argentina

La Selección venció 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial 2026 y el DT sigue evaluando a sus jugadores.

Hoy 11:44

La Selección Argentina venció por 2-0 a Honduras en Texas, en el primero de sus amistosos previos al Mundial 2026, y el partido le dejó varias conclusiones a Lionel Scaloni. Aunque el rival fue inferior, el entrenador se fue conforme por algunos rendimientos individuales y por las variantes que mostró el equipo.

De entrada, el DT puso apenas tres futbolistas que se perfilan como titulares para el debut mundialista: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez. Aun así, el encuentro sirvió para observar alternativas y sumar rodaje en una etapa clave de la preparación.

Uno de los datos positivos fue el gol de Lautaro Martínez. El delantero, que viene de una gran temporada en Inter, abrió el marcador de penal y volvió a mostrar confianza de cara a la Copa del Mundo.

Para el Toro, convertir siempre suma. En el Mundial pasado atravesó una sequía y terminó perdiendo terreno en la competencia interna con Julián Álvarez, pero ahora llega entonado y se mantiene como el segundo máximo goleador del ciclo Scaloni, solo por detrás de Lionel Messi.

Otro que aprovechó su oportunidad fue Valentín Barco. El Colo fue titular y, pese a que recién disputó su tercer partido con la Albiceleste, dejó buenas sensaciones. Scaloni lo reemplazó en el entretiempo para darle minutos a Rodrigo De Paul, pero el ex Boca demostró que puede ser una opción útil dentro del plantel.

También tuvo una buena actuación Giovani Lo Celso, quien jugó por momentos recostado sobre la banda derecha. El mediocampista estuvo cerca de marcar con un remate desde afuera que pegó en el ángulo y derivó en la jugada del penal. Además, metió la pelota profunda que terminó en la asistencia de taco de Lautaro para el segundo gol.

Ese segundo tanto fue obra de Giuliano Simeone, otro de los nombres que quedó por encima de la media. El volante del Atlético de Madrid mostró potencia, recorrido y capacidad para atacar espacios. Su gol nació de una carrera larga, de afuera hacia adentro, para pisar el área y definir.

Para Scaloni, Simeone representa una variante con características que no abundan en el plantel. Ya suma dos goles con la Albiceleste y empieza a consolidarse como una alternativa interesante para distintos momentos de partido.

El encuentro también dejó señales sobre la defensa. Con Nicolás Tagliafico como único lateral izquierdo natural en la lista, el primer reemplazo parece ser Facundo Medina, quien habitualmente juega como zaguero o stopper en el Olympique de Marsella. Fue él quien ingresó en el entretiempo por el ex Banfield.

Sobre el cierre, el DT también probó a Nicolás Capaldo en el lateral izquierdo, una variante improvisada que puede servir como recurso de emergencia.

Más allá del Mundial, Scaloni también dejó un mensaje pensando en el futuro. En los minutos finales les dio la chance de debutar a varios jóvenes: Santiago Beltrán, arquero de River de 21 años; Tomás Aranda, mediocampista de Boca de 19; y Joaquín Freitas, delantero de River, también de 19.

La aparición de los juveniles refuerza una línea de trabajo que el cuerpo técnico viene sosteniendo: acercar a las promesas al entorno de la Selección mayor, darles roce y empezar a proyectar nombres para lo que viene.

Argentina ganó sin brillar, pero el amistoso cumplió su función. Scaloni sumó información, probó variantes y encontró respuestas individuales en una etapa donde cada minuto cuenta antes del debut mundialista.