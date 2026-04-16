En vivo: Quimsa visita a Instituto con la mira puesta en el número uno de la fase regular

La Fusión juega desde las 21 en Córdoba y depende de sí misma para quedarse con la cima. Enfrente estará la Gloria, que busca acomodarse pensando en los playoffs.
Instituto y Quimsa se enfrentarán desde las 21:00 en el Ángel Sandrín, en la Ciudad de Córdoba, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional. El partido será televisado por Básquet Pass y tendrá como árbitros a Pablo Estévez, Roberto Smith y Ariel Rosas.
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