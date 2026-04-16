En vivo: Platense busca levantarse en la Libertadores ante el histórico Peñarol

El Calamar juega desde las 21:30 en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E. Ambos llegan golpeados y necesitan sumar para no perder terreno.
Peñarol y Platense se enfrentarán desde las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Walter Zunino buscará dar el golpe en Montevideo ante uno de los gigantes del continente.
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