Marley sorprendió al revelar un supuesto encuentro con Keanu Reeves en una fiesta en Hollywood

La anécdota salió a la luz en un streaming junto a Flor Peña y Martín Cirio, y rápidamente se volvió viral por su tono descontracturado y cargado de humor.

Hoy 19:29

En medio de su presente activo en el mundo del streaming, Marley volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir una anécdota inesperada sobre su juventud. Todo ocurrió durante una transmisión junto a Flor Peña y Martín Cirio, donde entre risas y complicidad terminó saliendo a la luz un supuesto encuentro íntimo con el actor Keanu Reeves.

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La revelación surgió en el streaming de Cirio, en una charla distendida que fue subiendo de tono a medida que avanzaban las confesiones. Fue Peña quien, fiel a su estilo frontal, lanzó la frase que desató todo: “Se comió unas Keanu Reeves”, provocando la inmediata reacción de Marley, que no pudo ocultar su incomodidad y terminó admitiendo, entre risas, que se trató de una experiencia de hace muchos años.

“Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… viajaba mucho y en esa época me invitaban a fiestas en Hollywood”, contó el conductor, recordando su paso por Los Ángeles en los años 90 y principios de los 2000, cuando comenzaba a codearse con figuras internacionales.

En ese contexto, Marley evocó lo impactante que resultaba para él, siendo muy joven, moverse en ambientes repletos de celebridades. Incluso mencionó encuentros con figuras como Tom Cruise, lo que reflejaba el vértigo de una etapa en la que, según sus propias palabras, “no terminaba de caer” en lo que estaba viviendo.

La charla, siempre en tono humorístico, derivó en comentarios sobre su apariencia y cómo era percibido en el exterior. Mientras Cirio analizaba su “perfil internacional”, Marley bromeó con que muchos lo confundían con europeo, lo que le servía como punto de partida para entablar conversaciones.

Lejos de la solemnidad, el intercambio dejó ver la química entre los tres y el estilo relajado con el que el conductor repasa su historia personal. Entre anécdotas, risas y confesiones, Marley volvió a demostrar que su espontaneidad sigue siendo una de sus marcas registradas, incluso cuando se trata de recuerdos tan llamativos como un cruce con una estrella de Hollywood.