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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 18º
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Regionales

Joven aprehendido en Jujuy por transportar bicicleta sospechosa

Un joven fue arrestado en Jujuy tras intentar huir mientras transportaba una bicicleta de dudosa procedencia.

Hoy 02:19

En un operativo de seguridad realizado por el Grupo Especial Motorizado (GEM), se logró la aprehensión de un hombre que circulaba con una bicicleta sospechosa en el barrio San Francisco de Álava, en la capital de Jujuy.

La intervención se produjo en la madrugada del pasado viernes, cuando el sistema de emergencia 911 recibió un alerta sobre la presencia de un individuo que se desplazaba con un rodado por la zona.

Ante la llegada de los efectivos policiales, el sospechoso intentó deshacerse de la bicicleta y darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado por los uniformados en la vía pública.

Las fuentes consultadas indicaron que las actuaciones fueron enviadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó el traslado del acusado a la dependencia policial correspondiente.

El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que la bicicleta fue secuestrada para determinar su legítima procedencia.

Este incidente resalta la continua labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito y el tráfico de bienes robados en la región.

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