Crece la preocupación por la violencia en barrio Las Flores de Santa Fe

Un joven de 21 años fue gravemente herido de un balazo en el abdomen durante un tiroteo en barrio Las Flores, lo que ha generado gran preocupación entre los vecinos por la creciente violencia en Santa Fe.

Hoy 04:22

En un nuevo episodio de violencia armada en Santa Fe, un joven de 21 años fue baleado en el abdomen en un incidente ocurrido en la esquina de Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid, en barrio Las Flores, durante la noche del viernes.

El enfrentamiento se desencadenó tras una acalorada discusión entre la víctima, L. S., y dos individuos que se desplazaban en motocicleta. Lo que comenzó como un intercambio verbal se tornó en un tiroteo que ha sembrado el temor en la comunidad, que ya se encuentra alarmada por la violencia criminal que azota la zona.

Los disparos resonaron en el barrio, alertando a sus habitantes. L. S. fue encontrado herido en la vía pública, mientras que los agresores se dieron a la fuga rápidamente en dirección oeste por la calle Regimiento 12 de Infantería.

Los vecinos, preocupados por la situación, auxiliaron al joven y lo llevaron de urgencia al hospital Iturraspe. Allí, los médicos confirmaron que el joven presentaba un impacto de bala en el abdomen sin orificio de salida, quedando internado bajo observación para determinar la gravedad de sus lesiones.

La violencia en la zona fue reportada a través de diversas llamadas a la central de emergencias 911. Al lugar llegaron oficiales de la Policía de Santa Fe, quienes comenzaron las investigaciones pertinentes y preservaron la escena del crimen.

Los agentes indagaron a posibles testigos y revisaron cámaras de videovigilancia en el área, aunque los agresores ya habían escapado y no pudieron ser localizados. Este hecho fue escalado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la fiscalía correspondiente.

El fiscal de Flagrancia solicitó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima y la recolección de evidencias, mientras que agentes de la Policía de Investigaciones trabajan en la reconstrucción del ataque y en la búsqueda de los motociclistas prófugos, quienes son el foco principal de la investigación.