Video: embistió a un delincuente, lo quebró y evitó un asalto piraña

El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. El ladrón sufrió una fractura y escapó con ayuda de sus cómplices.

Hoy 19:12

Un conductor evitó un robo piraña cuando embistió con su vehículo a uno de los delincuentes que intentaban asaltar a un vecino en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

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El hecho ocurrió cerca de las 20 del martes pasado, frente a un supermercado de la zona. Todo comenzó cuando el propietario de un Volkswagen Suran salió del comercio y se dirigió a su vehículo. En ese momento, un grupo de cuatro ladrones, todos con capuchas o gorras, apareció caminando y rodeó el coche.

Uno de ellos portaba un arma de fuego y fue directamente hacia la puerta del conductor, mientras que otros dos intentaron abrir la puerta trasera del mismo lado y el cuarto se acercó a la puerta del acompañante.

Para intimidar a la víctima, uno de los asaltantes realizó disparos al aire. El conductor del Suran se bajó y su reacción instantánea fue resistirse al ataque. En ese instante irrumpió un vehículo rojo, que impactó directamente contra uno de los delincuentes.

El choque le provocó una fractura en el tobillo derecho, lo que le impidió escaparse por sus propios medios. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el herido no podía pisar con la pierna afectada y trataba de alejarse saltando en una sola pierna.

La situación generó caos en la vereda. Una mujer que estaba dentro del local salió para ayudar al conductor del Suran durante los forcejeos, mientras que otra que estaba por comprar en un negocio lindero se alejó corriendo.

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Tras varios forcejeos, los cómplices decidieron abortar el robo. El grupo asistió al ladrón herido primero tomándolo del brazo y luego alzándolo, mientras el que estaba armado continuó disparando hacia el aire, tratando de evitar que los vecinos se les acercaran.

Otra cámara de seguridad de una de las calles aledañas a la escena del hecho, registró parte la huida. Allí se observa cómo los cómplices del herido lo arrastran en su desesperación por alejarse de la zona.

El episodio se viralizó rápidamente por la violencia de la secuencia. La Policía Bonaerense analiza los videos de seguridad para identificar a los integrantes de la banda.

La principal hipótesis es que el delincuente herido debió recibir atención médica por la gravedad de la fractura, por lo que se alertó a los centros de salud de la zona ante el posible ingreso de una persona con lesiones compatibles.

Por el momento, los responsables del asalto permanecen prófugos. Los investigadores trabajan para identificarlos.