“Es un fallo que sienta precedentes”: la madre del niño con autismo destacó el amparo contra un colegio privado santiagueño

La resolución garantiza la inclusión y continuidad escolar del menor. María Belén Molina habló en exclusiva con Diario Panorama tras conocerse el fallo judicial.

Hoy 19:43

Luego de la resolución judicial que ordenó garantizar la inclusión y continuidad escolar de su hijo, la abogada y madre María Belén Molina brindó una entrevista a Diario Panorama en la que valoró el fallo como “histórico” y aseguró que sienta un precedente a nivel nacional en materia de educación inclusiva.

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Molina explicó que la decisión de acudir a la Justicia fue el resultado de un proceso largo y complejo. “La Ley de Educación dice que todas las personas tenemos derecho a la educación, pero en algunas instituciones privadas ese derecho se ve entorpecido. Los padres muchas veces no sabemos cómo actuar frente a decisiones de los colegios”, señaló. En ese sentido, indicó que durante seis a siete meses reunió pruebas contenidas en más de cien fojas y avanzó con la acción de amparo al advertir que no se producían cambios en la situación de su hijo.

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La letrada, quien se autorepresentó en el proceso junto a dos colegas, remarcó que el alcance del fallo trasciende lo individual. “Este fallo no es solo por mi hijo, es para todos los niños en condición de discapacidad. Es para que todas las escuelas empiecen a hacer las cosas bien y garanticen derechos”, afirmó. Además, sostuvo que la resolución judicial constituye un antecedente clave que podrá ser utilizado como jurisprudencia en casos similares.

Finalmente, Molina dejó un mensaje dirigido a otras familias que atraviesan situaciones similares. “Soy una madre que defiende a su hijo y lo voy a seguir defendiendo. A las madres que no se animan a accionar, les digo que las entiendo, porque sé todo lo que hacen por sus hijos”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar el compromiso social con la inclusión y el respeto al derecho a la educación de todos los niños.