Habilitaron la primera Liga deportiva de los empleados municipales

El secretario Gral. del Suoem, recibió a las autoridades para la inauguración del torneo que lleva el nombre de la intendente en reconocimiento por haber sido la primera mujer en ocupar este cargo en la ciudad.

Hoy 19:49

La intendente, Ing. Norma Fuentes, fue la encargada de dar el puntapié inicial de la primera Liga Deportiva Municipal, organizada por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) en el predio del polideportivo de la entidad, que tendrá como protagonistas a los trabajadores de la Capital.

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La jefa comunal encabezó la ceremonia acompañada por el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, y por el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán. Por su parte, el secretario General del Suoem, José Alsogaray, recibió a las autoridades para la inauguración del torneo de fútbol, básquet y vóley, que lleva el nombre de la intendente en reconocimiento por haber sido la primera mujer en ocupar este cargo en la ciudad.

“Gracias por invitarme a un lugar con identidad municipal, y felicito a la comisión directiva porque en un presente muy adverso para la economía propone esta iniciativa para la familia municipal”, destacó la Ing. Fuentes.

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Resaltó el hecho de que también participaran en el acto, a modo de invitados, el gremio de Simusa, lo que refleja una gran apertura como lo ha generado el Frente Cívico en la provincia.

Asimismo recordó que se viven tiempos difíciles pero que en esos momentos "es donde siempre sale a la luz el espíritu que tienen los empleados municipales, de mucha fortaleza, de compromiso pero sobre todo de ese cariño fraternal".

Por su parte, Alsogaray sostuvo que la idea es incentivar la práctica deportiva porque crea lazos de unión, de amistad y de comunidad.

En tanto, Dapello llevo a los empleados municipales el saludo del gobernador de la provincia, Elías Suarez, y destacó la participación de los empleados en este tipo de actividades.