Investigan amenaza de tiroteo en un colegio de El Charco y activan protocolos provinciales

Un hecho que generó preocupación en la comunidad educativa se registró en el Colegio Secundario Segundo Mariano Ávila, ubicado en la localidad de El Charco, departamento Jiménez.

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De acuerdo con fuentes policiales, alrededor de las 20:05 se tomó conocimiento de la existencia de mensajes escritos en los sanitarios del establecimiento que hacían alusión a un supuesto tiroteo previsto para el día siguiente.

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Ante esta situación, personal de la Comisaría Comunitaria N° 58 se constituyó en el lugar, donde autoridades del colegio informaron que, tras revisar las cámaras de seguridad, lograron identificar a alumnos de segundo año como presuntos responsables de los escritos.

Según indicaron, los estudiantes habrían realizado las inscripciones como parte de un desafío viral visto en redes sociales, manifestando posteriormente su arrepentimiento.

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En el caso intervino el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la realización de entrevistas, la identificación de los menores a través de sus progenitores y la instrucción de una información sumaria judicial.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, junto al Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia, emitieron un comunicado oficial en el que informaron que se actuó de manera inmediata y coordinada, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, señalaron que las situaciones detectadas ya fueron judicializadas y que se avanza en la implementación de protocolos específicos para este tipo de casos, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Finalmente, remarcaron la importancia del trabajo conjunto con las familias y la supervisión del uso de redes sociales, en el marco de acciones de prevención y detección temprana.