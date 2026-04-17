Alumno de la escuela Dr. Miguel Lillo admitió amenaza de tiroteo

Un alumno de la Escuela de Comercio Dr. Miguel Lillo en Yerba Buena admitió haber realizado una amenaza de tiroteo, lo que llevó a la activación de un protocolo de seguridad en la institución educativa.

Hoy 01:12

En la Escuela de Comercio Dr. Miguel Lillo, ubicada en Yerba Buena, un alumno admitió haber escrito una amenaza de tiroteo en las instalaciones de la institución. Esta situación provocó una intervención preventiva por parte de efectivos de la Unidad Regional Norte, quienes se presentaron en la escuela situada en calle Brasil 1700.

En una conversación con LV12 Web, el abogado Augusto Gabriel Salim mencionó que llegó a la escuela tras ser contactado por los padres del adolescente. Durante la reunión en la dirección, el abogado consultó sobre el protocolo que se activa en estos casos, y la directora elaboró un acta para documentar la situación.

El joven confesó durante la charla que la pintada fue “una broma de mal gusto” y que actuó de forma impulsiva, sin considerar las consecuencias. Afirmó que su intención era seguir una tendencia a nivel país, lo que resalta la necesidad de atención a este tipo de comportamientos.

El letrado apuntó que tanto la directora como la asistente social que acompaña al estudiante en su proceso educativo, hablaron positivamente sobre él, destacando que no presenta conflictos previos.

Posteriormente, el abogado llevó al joven a la comisaría, en compañía de un oficial de la Policía. Tras consultar con la Defensoría de Menores y debido a que no tenía antecedentes, se decidió que el menor pudiera regresar a casa con su madre después de firmar un acta.

Salim enfatizó que “el chico está lejos de hacer este tipo de cosas”, indicando que su actuación fue una broma. El menor se mostró arrepentido y angustiado por la situación generada.

Finalmente, el abogado reflexionó sobre la gravedad del incidente, advirtiendo que “no se puede tomar como chiste” ya que activa un sistema judicial, policial e institucional que debe ser comprendido por los adolescentes. Es esencial que los adultos y profesionales informen sobre las consecuencias de tales actos.