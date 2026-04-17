Reental y MDay impulsan el cuarto proyecto inmobiliario tokenizado en Salta

La fintech Reental logró financiar en 24 horas su cuarto proyecto inmobiliario tokenizado en Salta, recibiendo casi un millón de dólares de inversores de 17 países.

Hoy 01:38

Reental, una fintech líder en Europa y Latinoamérica especializada en inversión inmobiliaria tokenizada, ha alcanzado su cuarto proyecto en la provincia de Salta. Este desarrollo se encuentra en WA Sinérgico, un innovador centro diseñado para integrar diversas funciones en San Lorenzo Chico, Salta.

En un tiempo récord de 24 horas, un total de 132 inversores provenientes de 17 países aportaron US$ 958.800, evidenciando el creciente interés por las inversiones inmobiliarias en regiones con alto potencial de crecimiento. Este fenómeno reafirma a Salta como un mercado emergente atractivo para el capital global, con MDay destacándose en la generación de activos inmobiliarios en este contexto.

El proyecto conocido como Salta 4 consiste en un local dentro del complejo WA Sinérgico, el cual está diseñado para ofrecer oficinas corporativas, servicios, gastronomía, retail y espacios de bienestar, creando un ecosistema urbano que busca concentrar la actividad empresarial y social en la zona.

Este desarrollo refleja la visión de MDay de fomentar proyectos que no solo se conciban como espacios inmobiliarios, sino como ecosistemas integrales que apoyan el crecimiento económico regional. Con más de 500 m² de superficie construida en tres niveles, el local tiene la opción de expansión, adaptándose a las necesidades del mercado.

“Salta se está consolidando como uno de los polos económicos más dinámicos del norte argentino. El crecimiento del sector minero, especialmente del litio, está generando una demanda creciente de infraestructura corporativa y de servicios asociados. Y el interés de los inversores que confían en Reental lo está confirmando”, afirmó Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental.

El Ecosistema WA incluye varios componentes como WA Sinérgico, un centro comercial corporativo, y Wa Diamond, un campus residencial. Su ubicación estratégica lo convierte en parte del desarrollo urbano de San Lorenzo Chico, que se está transformando en uno de los principales corredores de crecimiento en el área metropolitana de Salta.

En este contexto, MDay se posiciona como un desarrollador clave que responde a las nuevas demandas del mercado corporativo relacionadas con el crecimiento minero y energético del NOA. “Estos desarrollos representan una transformación urbana que ya se está observando en Salta, promoviendo un esquema de 'ciudad de los 15 minutos'”, explicó Magdalena Day, socia fundadora de MDay.