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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 ABR 2026 | 21º
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El tiempo para este viernes 17 de abril en Santiago del Estero: cielo mayormente nublado y una máxima de 28°

El Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada templada. La mínima será de unos 19° grados. Vientos leves del noreste.

Hoy 01:52

Santiago del Estero tendrá este viernes una jornada agradable, marcada por un cielo mayormente nublado y con temperaturas que estarán entre los 19° de mínima y los 28° de máxima.

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El viento también será suave ya que se espera, desde el sector noreste, sur en la tarde y hacia la noche del este, con velocidades entre los 7 y los 22 km/h.

Pronóstico extendido Pronóstico extendido

Será una jornada apacible sin mayores sobresaltos.

Para el sábado se esperan cambios con lluvias aisladas durante la madrugada y el resto de la jornada mayormente nublado. La temperatura estará entre los 21° y los 30°.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

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