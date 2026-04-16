Entró en vigor la tregua de 10 días acordada entre Israel y Líbano

El entendimiento es inicialmente limitado a diez días y se presenta como un primer paso hacia negociaciones más amplias, con el objetivo de un acuerdo de paz duradero entre ambos países.

Hoy 23:11

El alto el fuego entre Israel y el Líbano entró en vigor este jueves a las 17 ET -18 en la Argentina-, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, luego de una jornada de ataques cruzados entre ambos países. Sin embargo, en las primeras horas de la tregua se reportaron disparos en el sur de Beirut, lo que puso en duda su cumplimiento pleno desde el inicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario republicano había afirmado que la tregua se produjo tras las “excelentes” conversaciones que mantuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Joseph Aoun.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro [Benjamin] Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 17 (hora local)”, informó Trump desde su red social Truth.

“El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D. C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera”, agregó.

Te recomendamos: Israel no se retirará de sus posiciones en el Líbano durante el alto el fuego

“He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, sentenció Trump.

Sus dichos no son aislados. A lo largo de su mandato, Trump se ha presentado como un pacificador y ha reclamado el Nobel de la Paz por sus esfuerzos que, según él, pusieron fin a nueve guerras. Esta afirmación está disputada, con casos que van desde países que le dan crédito por haber ayudado a reducir hostilidades o alcanzar un alto el fuego, a conflictos que no han sido directamente resueltos.

Minutos después del anuncio, el presidente estadounidense volvió a recurrir a su red social para confirmar que acordó un encuentro entre Netanyahu y Aoun, a realizarse en Washington.

“Además de la declaración que acabo de emitir, invitaré al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo. Ambas partes desean la paz, ¡y creo que sucederá pronto!”, agregó el mandatario.

Por su parte, Netanyahu difundió un video en el celebró la tregua al considerar que el alto el fuego con Líbano representa una oportunidad para alcanzar un acuerdo de paz “histórico”. Pese a ello, el primer ministró israelí aclaró que no ha accedido a la exigencia de Hezbollah de que retire sus fuerzas del sur del Líbano hasta la frontera internacional.

El entendimiento es inicialmente limitado a diez días y se presenta como un primer paso hacia negociaciones más amplias, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz duradero entre ambos países.

Nueva ronda de conversaciones con Irán

Las declaraciones de Trump pueden ser leídas como la antesala a un eventual acuerdo con Irán para arribar al fin de la guerra, luego que el presidente norteamericano revelara esta tarde a la prensa que la próxima reunión entre Estados Unidos e Irán podría tener lugar durante el fin de semana.

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, resaltó el mandatario estadounidense, antes de abandonar la Casa Blanca.

Así, Trump sostuvo ante los periodistas que las perspectivas de alcanzar un acuerdo con Irán eran buenas y que Teherán está ahora dispuesto a aceptar condiciones que anteriormente rechazaba.

Por ejemplo, indicó que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido, uno de los requisitos que había impuesto el gobierno estadounidense. “Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, afirmó el mandatario en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

Un conflicto de larga data

El Líbano e Israel habían celebrado el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

El Líbano ha insistido en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se ha comprometido a desarmar al grupo, calificado como terrorista por Estados Unidos, la Argentina y otros países. El gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah.

Israel y el Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y el Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

Desde que empezó la guerra con Irán, las tropas israelíes abrieron también un frente en el Líbano y se adentraron más en el sur del país para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros.

La reacción de Hezbollah

Hezbollah no vio con buenos ojos este acercamiento en el que ambos países aceptaron iniciar negociaciones directas para una paz sostenible en el tiempo y afirmó en un comunicado que “cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir al enemigo israelí ninguna libertad de movimiento”.

“La ocupación israelí de nuestro territorio otorga al Líbano y a su pueblo el derecho a resistirla, y este asunto se determinará en función de cómo se desarrollen los acontecimientos”, agregó la milicia en el comunicado, en una postura que podría complicar el alto el fuego.

Israel ha llevado a cabo una invasión terrestre en el sur del Líbano, donde sus fuerzas se han enfrentado en intensos combates con milicianos en la zona fronteriza. No está claro si Israel retirará parte o la totalidad de sus fuerzas como parte de la tregua.

El 2 de marzo, Hezbollah atacó territorio israelí, lo cual arrastró al Líbano a la guerra en Medio Oriente. Desde ese día la campaña militar israelí dejó por lo menos 2124 muertos y más de un millón de personas desplazadas.